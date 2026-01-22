Montenegro apresenta queixa por "ato de desinformação com elevada difusão pública"

Há 45 min

Em causa, uma imagem semelhante à divulgada por Donald Trump na Truth Social em que o presidente dos EUA mostrava a troca de mensagens com Emmanuel Macron

Luís Montenegro vai apresentar queixa contra o utilizador "Volksvargas" por uma publicação falsa no X.

"O Primeiro-Ministro de Portugal foi alvo de ato de desinformação com elevada difusão pública. Aparentemente, com origem no utilizador “Volksvargas”, foi difundida na rede social X uma falsa publicação do Presidente dos Estados Unidos da América com imagem de mensagem atribuída ao Primeiro-Ministro de Portugal. Será apresentada queixa nas instâncias adequadas", lê-se no comunicado.

Em causa, uma imagem semelhante à divulgada por Donald Trump na Truth Social em que o presidente dos EUA mostrava a troca de mensagens com Emmanuel Macron e onde este lhe dizia: "Não compreendo o que estás a fazer na Gronelândia”.

“Aproveitamos a ocasião para realçar a importância de combater a desinformação e alertar os portugueses para a relevância de verificar a credibilidade das fontes informativas, em particular nas redes sociais”, refere ainda o comunicado do gabinete de Montenegro.

A CNN Portugal contactou "Volksvargas" para uma reação à notícia.