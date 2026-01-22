Montenegro apresenta queixa por "ato de desinformação com elevada difusão pública"

CNN Portugal , AM
Há 45 min
Volksvargas

Aproveitamos a ocasião para realçar a importância de combater a desinformação e alertar os portugueses para a relevância de verificar a credibilidade das fontes informativas, em particular nas redes sociais.

Em causa, uma imagem semelhante à divulgada por Donald Trump na Truth Social em que o presidente dos EUA mostrava a troca de mensagens com Emmanuel Macron

Luís Montenegro vai apresentar queixa contra o utilizador "Volksvargas" por uma publicação falsa no X.

"O Primeiro-Ministro de Portugal foi alvo de ato de desinformação com elevada difusão pública. Aparentemente, com origem no utilizador “Volksvargas”, foi difundida na rede social X uma falsa publicação do Presidente dos Estados Unidos da América com imagem de mensagem atribuída ao Primeiro-Ministro de Portugal. Será apresentada queixa nas instâncias adequadas", lê-se no comunicado.

Em causa, uma imagem semelhante à divulgada por Donald Trump na Truth Social em que o presidente dos EUA mostrava a troca de mensagens com Emmanuel Macron e onde este lhe dizia: "Não compreendo o que estás a fazer na Gronelândia”.

“Aproveitamos a ocasião para realçar a importância de combater a desinformação e alertar os portugueses para a relevância de verificar a credibilidade das fontes informativas, em particular nas redes sociais”, refere ainda o comunicado do gabinete de Montenegro.

A CNN Portugal contactou "Volksvargas" para uma reação à notícia.

 

Temas: Volsksvargas Luís Montenegro Macron Primeiro-ministro

Governo

02:23

"Dez anos depois de me ter prendido, o favor é agora pago politicamente": José Sócrates questiona nomeação de Carlos Alexandre

Há 8 min

Montenegro apresenta queixa por "ato de desinformação com elevada difusão pública"

Há 45 min

AO MINUTO | Livre formaliza apoio a António José Seguro

Há 1h e 13min

Montenegro não apoia Seguro porque Seguro é "do espaço de esquerda". E não apoia Ventura porque Ventura é "do espaço da direita"

Ontem às 18:41
Mais Governo

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Benfica 3, FC Porto 1, Sporting 1: feito histórico em Alvalade entra para clube de luxo

Ontem às 09:43

Reunificação do 1.º e 2.º ciclos entra em vigor já no próximo ano. FNE queixa-se de não ter sido ouvida antes do anúncio

Ontem às 12:45

Pela primeira vez num século, Canadá estuda cenário de hipotética invasão dos EUA

Ontem às 21:13

Comboios da Fertagus com problemas devido a anomalia na infraestrutura

20 jan, 13:22

Chuva forte, neve no Alentejo e Algarve, ventos até 100km/h e ondas de 15 metros: prepare-se para a Ingrid

Ontem às 21:22

Maquinista do comboio que descarrilou em Espanha alertou centro de controlo para parar todos os comboios

Ontem às 07:59

Passagem da depressão Ingrid coloca Portugal em alerta

20 jan, 22:22

Criança encontrada no meio da linha em Córdoba tinha ido a Madrid ver o Rei Leão. Os pais e o irmão morreram

Ontem às 10:37

Há uma nuvem a pairar sobre a independência europeia. "Os americanos estão a empurrar-nos para uma situação muito mais insegura do que pensávamos"

Ontem às 07:00

Trump diz que esta é "a maior declaração" que já fez: "As pessoas pensavam que eu ia usar a força na Gronelândia. Não quero usar a força. Não vou usar a força"

Ontem às 16:06

Autoridades investigam utentes que receberam Ozempic a mais da médica campeã de receitas. Um deles comprou 23 embalagens por mês

Hoje às 07:00