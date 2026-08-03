Zelensky destitui embaixadora da Ucrânia nos EUA

CNN Portugal , PF
Há 20 min
Olga Stefanishyna (AP)
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Olha Stefanishyna era embaixadora ucraniana em Washington DC desde agosto de 2025. Anteriormente desempenhou funções de vice-primeira-ministra e ministra da Justiça no governo de Volodymyr Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, destituiu a embaixadora do país nos EUA, Olha Stefanishyna.

A informação consta de um decreto publicado no site da presidência ucraniana esta segunda-feira.

Stefanishyna era embaixadora ucraniana nos EUA desde agosto de 2025. Anteriormente desempenhou funções de vice-primeira-ministra e ministra da Justiça no governo de Zelensky.

Durante uma entrevista ao canal público ucraniano, Suspilne, publicada na quinta-feira, Stefanishyna disse que o presidente ucraniano não lhe tinha pedido para se demitir do cargo nem queria que ela saísse

«Ele (Zelensky) não me pediu para me demitir e, na verdade, não quer que eu saia [...]. Quer que eu continue no cargo. Porque, na verdade, ainda antes de chegar aqui como embaixadora, elaborei um plano. [...] Temos vindo a trabalhar nele e estamos, essencialmente, onde queremos estar", pode ler-se no site da Suspilne.

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