Ucrânia prepara eleições presidenciais e referendo sobre acordo de paz sob pressão dos EUA

CNN Portugal , AM
Há 56 min
Volodymyr Zelensky

A Ucrânia prepara eleições presidenciais e um referendo sobre um eventual acordo de paz com a Rússia, após pressão da administração Trump para avançar até 15 de maio sob risco de perder garantias de segurança dos EUA

A Ucrânia iniciou planos para realizar eleições presidenciais em simultâneo com um referendo a um eventual acordo de paz com a Rússia, depois de a administração de Donald Trump ter pressionado Kiev a avançar com ambos os escrutínios até 15 de maio, sob pena de perder garantias de segurança norte-americanas.

Segundo o Financial Times, que cita responsáveis ucranianos e ocidentais, a iniciativa surge num contexto de forte pressão da Casa Branca para concluir as negociações de paz na primavera. O plano está alinhado com a intenção de fechar todos os documentos até junho, pondo fim ao maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

De acordo com as mesmas fontes, Volodymyr Zelensky deverá anunciar a proposta a 24 de fevereiro, no quarto aniversário da invasão russa. Nem o gabinete do presidente ucraniano nem a embaixada de Kiev responderam a um pedido de comentário do FT.

“Os ucranianos têm a difícil ideia de que tudo isto tem de ser combinado com a reeleição de Zelensky”, referiu um funcionário ocidental familiarizado com o assunto.

A realização de eleições representaria uma mudança significativa, depois de o Presidente ter defendido que o estado de lei marcial, os milhões de deslocados e a ocupação de cerca de 20% do território inviabilizavam qualquer votação.

O calendário e o eventual ultimato dos EUA dependem de progressos nas negociações com Vladimir Putin. Washington terá condicionado as garantias de segurança a um acordo mais amplo, que poderá incluir concessões no Donbass. Zelensky tem resistido a ceder território, numa altura em que o apoio público, embora ainda expressivo, tem vindo a diminuir.

Temas: Volodymyr Zelensky Guerra Ucrânia Eua Eleições

Europa

NATO europeia ou exército europeu? O "inferno logístico" e "o dilema nuclear" que a UE enfrenta

Há 33 min

Idosos europeus consideram impostos a heranças "demasiado elevados"

Há 47 min

Ucrânia prepara eleições presidenciais e referendo sobre acordo de paz sob pressão dos EUA

Há 56 min

Epstein continua a fazer ondas do outro lado do Atlântico — do governo britânico à família real

Ontem às 23:48
Mais Europa

Mais Lidas

Depois do comboio de tempestades, Portugal já está a ser afetado por um fenómeno que "nunca dura menos de uma semana"

9 fev, 20:30

Há seis distritos em alerta laranja para esta terça-feira por causa da chuva "persistente e forte"

9 fev, 23:13

Portugal atingido agora por um "rio atmosférico" - que traz chuva que "tem de durar pelo menos uma semana consecutiva"

Ontem às 09:55

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Torres Vedras, Figueira da Foz e mais: vários concelhos cancelam desfiles de Carnaval

9 fev, 19:38

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:21

Ministra da Administração Interna demite-se

Ontem às 21:09

Cinco bebés hospitalizados em Espanha após consumo de fórmula infantil

9 fev, 12:27

Conservantes alimentares associados ao cancro e à diabetes tipo 2

8 fev, 17:00

Depressão Nils não atinge Portugal mas traz "chuva persistente e por vezes forte" devido a "sistema frontal"

Ontem às 18:38

Mais doentes em lista de espera, mais utentes sem médicos de família, menos consultas médicas e menos cirurgias. Relatório desvenda cenário atual do SNS

Ontem às 07:00

Tribunal iraniano condena Nobel da Paz Narges Mohammadi a mais sete anos e meio de prisão

8 fev, 16:13