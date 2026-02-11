Ucrânia prepara eleições presidenciais e referendo sobre acordo de paz sob pressão dos EUA

Há 56 min

A Ucrânia prepara eleições presidenciais e um referendo sobre um eventual acordo de paz com a Rússia, após pressão da administração Trump para avançar até 15 de maio sob risco de perder garantias de segurança dos EUA

A Ucrânia iniciou planos para realizar eleições presidenciais em simultâneo com um referendo a um eventual acordo de paz com a Rússia, depois de a administração de Donald Trump ter pressionado Kiev a avançar com ambos os escrutínios até 15 de maio, sob pena de perder garantias de segurança norte-americanas.

Segundo o Financial Times, que cita responsáveis ucranianos e ocidentais, a iniciativa surge num contexto de forte pressão da Casa Branca para concluir as negociações de paz na primavera. O plano está alinhado com a intenção de fechar todos os documentos até junho, pondo fim ao maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

De acordo com as mesmas fontes, Volodymyr Zelensky deverá anunciar a proposta a 24 de fevereiro, no quarto aniversário da invasão russa. Nem o gabinete do presidente ucraniano nem a embaixada de Kiev responderam a um pedido de comentário do FT.

“Os ucranianos têm a difícil ideia de que tudo isto tem de ser combinado com a reeleição de Zelensky”, referiu um funcionário ocidental familiarizado com o assunto.

A realização de eleições representaria uma mudança significativa, depois de o Presidente ter defendido que o estado de lei marcial, os milhões de deslocados e a ocupação de cerca de 20% do território inviabilizavam qualquer votação.

O calendário e o eventual ultimato dos EUA dependem de progressos nas negociações com Vladimir Putin. Washington terá condicionado as garantias de segurança a um acordo mais amplo, que poderá incluir concessões no Donbass. Zelensky tem resistido a ceder território, numa altura em que o apoio público, embora ainda expressivo, tem vindo a diminuir.