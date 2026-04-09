Do volante ao ecrã: o técnico de carroçarias que vem mudar mentalidades

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Nas novelas, já vimos médicos, advogados ou professores a dar corpo a enredos que nos prendem ao ecrã. Mas um técnico de carroçarias? Ninguém estava à espera. Em “A Protegida”, esta profissão chegou à ficção para mostrar que está muito além do estereótipo do “bate-chapas”.

As novelas da TVI têm sido premiadas e reconhecidas internacionalmente – não só pela força das suas narrativas, mas também pela audácia com que quebram tabus e estereótipos, através de personagens carismáticas e inesquecíveis. Na novela “A Protegida” isso voltou a ser verdade, com histórias que refletem os dias de hoje.

É nesse contexto que surge Hélder Lopes, o jovem aficionado por automóveis que estudou para se tornar técnico de carroçarias. A sua personagem mostra como os tempos mudaram e como a visão redutora do chamado “bate-chapas” já não traduz a exigência, a especialização e o rigor técnico que caracterizam, hoje, a profissão.

Hélder é o retrato de uma nova geração de técnicos: qualificados, determinados e preparados para lidar com tecnologia de ponta. Na novela, é através dele que conhecemos um ofício exigente e valorizado, com perspetivas de carreira sólidas e uma qualidade de vida acima do que muitos imaginam.

A personagem que está a mudar a imagem de uma profissão

Desde miúdo que Hélder (interpretado pelo ator Rui Gonçalves) se deixou fascinar pelo mundo automóvel. Passava horas a brincar às corridas dentro do Volkswagen Carocha do avô e chegou a sonhar em ser piloto, mas cedo descobriu que a sua verdadeira paixão eram os segredos da carroçaria. Foi ainda da janela do Carocha que viu Mónica (a atriz Catarina Nifo), pela primeira vez. Apaixonado, prometeu a si próprio que um dia a levaria a passear no clássico do avô.

O tempo passou, mas a paixão pelos automóveis nunca esmoreceu. Hélder decide então seguir o curso de técnico de carroçarias, ao qual se dedica durante três anos. Forma-se como um dos melhores alunos e conquista de imediato um contrato num concessionário da Volkswagen – reflexo da elevada taxa de empregabilidade desta profissão. Graças a essa oportunidade, consegue também realizar um sonho antigo: recuperar e dar uma nova vida ao Carocha do avô.

A história de Hélder reflete a nova realidade do técnico de carroçarias, que rompe com a imagem do “bate-chapas” – sem formação especializada, a trabalhar em oficinas com poucas condições e ferramentas desatualizadas. Ainda assim, trata-se de uma profissão que precisa de combater preconceitos. Na novela, isso surge em várias cenas: Hélder explica aos amigos que estudou para chegar até ali, que tem um emprego bem remunerado e com progressão na carreira – revelações que, no início, são recebidas com espanto e ceticismo. Ao dar palco a esta realidade em “A Protegida”, a Volkswagen quis precisamente contribuir para desmistificar a profissão e valorizá-la junto do público.

Volkswagen desconstrói preconceitos na ficção nacional

Através do exemplo do Hélder, cujo dia-a-dia acompanhamos num concessionário Volkswagen, a distinção entre “bate-chapas” e esta nova geração de técnicos torna-se clara. Hoje, ser técnico de carroçarias significa ter formação especializada – em escolas profissionais/centros de formação reconhecidos de norte a sul do país – num curso que dá equivalência ao 12.º ano. Existe ainda a possibilidade de evoluir para formação superior de dois anos, com estágio em empresa, que confere o Diploma de Técnico Superior Profissional.

No caso da Volkswagen, estes profissionais recebem também formações regulares de Fábrica que complementam e enriquecem a sua base, conferindo-lhes uma vantagem competitiva única.

De facto, a aposta da Volkswagen nesta nova geração de técnicos, reforça a preocupação da Marca com a inovação e a excelência. Por essa razão – e aliada à utilização da mais avançada tecnologia, ferramentas específicas, Peças Originais e de qualidade, e respeito pelos processos rigorosos de Fábrica –, o resultado é um trabalho que vai muito além da estética: assegura a integridade estrutural da viatura, fator essencial para garantir a máxima segurança dos ocupantes.

Ao escolher o Serviço Oficial Volkswagen, os Clientes vão contar com estes profissionais especializados que asseguram a máxima atenção ao detalhe, para uma maior longevidade dos seus automóveis. Prova disso é o Carocha do avô de Hélder, que resistiu ao tempo e ganhou uma nova vida graças ao trabalho e dedicação do neto.

Em parceria com a Volkswagen, “A Protegida” está a revelar ao grande público uma profissão cheia de futuro, na qual vale a pena apostar e confiar. E para acompanhar esta história de perto, basta espreitar a novela na TVI.