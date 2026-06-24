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Putin não desiste dos objetivos originais da guerra: só a capitulação da Ucrânia trará paz à Europa - mesmo que a verdade no campo de batalha seja outra

Marta Fernandes Pinto
Há 41 min
Vladimir Putin (AP)
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Kremlin continua a adotar uma narrativa que procura retratar uma frente ucraniana à beira do colapso, sugerindo que a melhor opção para Volodymyr Zelensky é mesmo aceitar as exigências de Moscovo

À medida que a guerra na Ucrânia caminha para o quinto ano de conflito, os esforços em torno das negociações de paz parecem intensificar-se e até Vladimir Putin tem vontade de conversar, mas com uma condição: Kiev deve aceitar as exigências russas.

Esta terça-feira, o presidente da Rússia voltou a afirmar que futuras conversações devem ter em conta a “realidade do campo de batalha” atual, referindo-se aos alegados avanços russos no terreno, que, segundo evidências citadas pelo Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, na sigla em inglês), são graduais e limitadas.

A mesma análise do ISW revela que as autoridades do Kremlin, tal como Putin, continuam a adotar uma narrativa que procura retratar uma frente ucraniana à beira do colapso, sugerindo que a melhor opção para Volodymyr Zelensky é mesmo aceitar as exigências de Moscovo sob pena de as suas tropas sofrerem maiores danos e perdas.

E o líder russo vai mais longe ao reafirmar o compromisso da Rússia com os objetivos originais que alavancaram a guerra no leste da Europa. Afinal, Vladimir Putin negoceia, mas só se as conversas tiverem como base o Protocolo de Istambul de 2022 e os alegados entendimentos de Anchorage de 2025 com os EUA. Ambos exigem a capitulação total da Ucrânia.

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Tudo isto numa altura em que a Ucrânia, os Estados Unidos e a Europa parecem estar prontos para retomar as negociações para pôr fim ao conflito.

De acordo com os analistas daquele instituto, o Protocolo de Istambul visava a proibição permanente de a Ucrânia eventualmente aderir à NATO, a imposição de limitações rígidas às Forças Armadas ucranianas e o bloqueio de assistência militar ocidental à Ucrânia.

Em 2022, no entanto, as condições no campo de batalha eram muito diferentes, quando comparadas às de 2026. A Rússia avançava a um ritmo significativo sobre Kiev e controlava zonas do nordeste, leste e sul da Ucrânia. Tudo antes de as tropas de Zelensky levarem a cabo contraofensivas bem-sucedidas, libertando extensas áreas das regiões de Kharkiv e Kherson.

Para tentar negociar a paz, mesmo que com exigências maximalistas, como descreve o ISW, os russos têm recuperado os alegados acordos de Anchorage para tentar promover narrativas sobre a disponibilidade da Rússia para participar em novas negociações.

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Em linha com o discurso do chefe de Estado russo, o ministro dos Negócios Estrangeiros Sergei Lavrov garantiu que a Rússia vai alcançar todos os seus objetivos com esta guerra, sublinhando o compromisso com a eliminação das “causas profundas” do conflito.

Isso inclui o estatuto não nuclear da Ucrânia, a eliminação das alegadas leis “discriminatórias” contra a língua russa e contra a Igreja Ortodoxa Russa, assim como o reconhecimento por parte da Ucrânia dos referendos ilegais organizados pela Rússia na Crimeia ocupada e nas regiões de Kherson, Zaporizhzhia, Lugansk e Donetsk.

Quer isto dizer, segundo os analistas, que qualquer acordo de paz que não responda às exigências de Moscovo não terá o aval de Vladimir Putin.

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Temas: Vladimir Putin Guerra Ucrânia Rússia Negociações de paz

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