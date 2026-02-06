Vários tiros disparados dentro de Moscovo. O que se sabe do ataque a um importante general russo

Há 1h e 36min

Vladimir Alekseyev é uma das figuras da guerra na Ucrânia, tendo sido o responsável pela negociação da rendição de Mariupol para o lado russo

Um general que desempenhava as funções de vice-chefe dos serviços secretos militares russos foi baleado e gravemente ferido em Moscovo esta sexta-feira, segundo as autoridades - o último de uma série de ataques a altas individualidades militares.

Um desconhecido disparou vários tiros contra o tenente-general Vladimir Alekseyev num edifício residencial na autoestrada Volokolamskoye, em Moscovo, e fugiu do local, informou um porta-voz do Comité de Investigação Russa num comunicado.

O Comité de Investigação Russo informou que os seus agentes estão no local e que os investigadores estão à procura do atirador. O comité abriu um processo criminal sobre o que designou por tentativa de homicídio de um alto funcionário do Ministério da Defesa.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, acusou o governo ucraniano de estar por detrás da tentativa de assassínio de Alekseyev, sem apresentar provas.

As autoridades ucranianas não comentaram o tiroteio.

Alekseyev foi transferido para um hospital da cidade, segundo o comunicado do Comité de Investigação. De acordo com os meios de comunicação social russos, Alekseyev encontra-se nos cuidados intensivos e em estado grave na sequência do tiroteio.

Alekseyev, 64 anos, é o primeiro vice-chefe da Direção Principal dos Serviços Secretos da Rússia, o GRU. O general russo foi um dos vários oficiais do GRU sancionados pelos Estados Unidos em 2016 por uma vasta atividade cibernética maliciosa destinada a minar os processos democráticos dos EUA.

Foi também sancionado pela União Europeia em janeiro de 2019, na sequência de um ataque com um agente neurotóxico em Salisbury, Inglaterra, que o governo britânico afirmou ter sido levado a cabo por agentes do GRU para envenenar um antigo espião russo. As sanções da UE descrevem Alekseyev como “responsável pela posse, transporte e utilização em Salisbury (...) do agente nervoso tóxico Novichok por oficiais do GRU”, juntamente com o chefe dos serviços secretos militares russos sancionado, Igor Kostyukov.

Alexseyev tem tido um envolvimento significativo na guerra na Ucrânia, tendo sido um dos negociadores da Rússia nas conversações secretas com um membro do parlamento ucraniano para pôr fim ao cerco da Rússia à cidade estratégica de Mariupol, na Ucrânia, em 2022.

Um relatório dos serviços secretos ucranianos sobre Alexseyev afirma que o general foi responsável pela “organização da preparação dos dados iniciais para o lançamento de mísseis e ataques aéreos em território ucraniano”, incluindo contra alvos civis, bem como responsável pelos referendos ilegais nos territórios ucranianos ocupados. A Ucrânia acusou-o também de crimes de guerra na Síria.

Em 2023, Alekseyev foi enviado pelos militares russos para negociar com Yevgeny Prigozhin, fundador do grupo de mercenários privados Wagner, durante o motim do grupo Wagner. Na altura, classificou as ações de Prigozhin como um golpe de Estado e como “uma punhalada nas costas do país e do Presidente”.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou numa conferência de imprensa esta sexta-feira que os serviços secretos estavam a investigar o ataque e que comunicariam as conclusões ao presidente russo, Vladimir Putin. E acrescentou: “Desejamos a sobrevivência e a recuperação do general”.

“É evidente que estes líderes militares e especialistas altamente qualificados estão em risco durante uma guerra”, sublinhou Peskov quando questionado sobre a segurança das residências dos oficiais militares. “É um assunto que diz respeito aos serviços de informação”.

Uma vizinha de Alekseyev disse à agência Reuters que ouviu vários tiros por volta das 06:30, hora local, de sexta-feira. A mulher, que só deu o seu primeiro nome como Alexandra, disse que “acordou por causa dos tiros” e correu para fora do edifício residencial juntamente com outros vizinhos. Outro morador já havia chamado a polícia, que chegou às 07:00, segundo a testemunha.

Desde a invasão russa da Ucrânia em 2022, várias personalidades russas foram mortas por engenhos explosivos ou baleadas em Moscovo, em ataques atribuídos aos serviços de segurança ucranianos.

Ataques russos continuam

O tiroteio desta sexta-feira em Moscovo ocorre um dia depois de negociadores russos, ucranianos e americanos se terem reunido para conversações trilaterais nos Emirados Árabes Unidos, onde a delegação russa foi liderada pelo seu chefe dos serviços secretos militares, Kostyukov.

O Kremlin descreveu as conversações trilaterais como “construtivas e desafiantes”.

A equipa de negociação ucraniana também afirmou que as conversações foram “verdadeiramente construtivas”, num comentário à agência noticiosa RBC-Ucrânia, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que “acordaram que a próxima reunião terá lugar num futuro próximo”.

Mas, para além da troca de prisioneiros que teve lugar esta quinta-feira, com a troca de 314 prisioneiros de guerra, não foram anunciados grandes avanços por nenhuma das partes.

Apesar do empenhamento diplomático, os ataques da Rússia à Ucrânia prosseguiram esta semana.

Pelo menos três ucranianos foram mortos e 15 pessoas ficaram feridas em ataques russos no último dia, informaram as autoridades ucranianas esta sexta-feira. A Rússia lançou dois mísseis balísticos, cinco mísseis de cruzeiro e centenas de drones durante a noite, atingindo as regiões ucranianas de Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Kherson e Kharkiv.

Em Zaporizhzhia, um ataque russo danificou fortemente um abrigo para animais, de acordo com o conselho municipal, que divulgou um vídeo mostrando vários animais feridos ou mortos.

Ao longo do inverno - o mais frio que a Ucrânia conheceu nos últimos 20 anos - os militares russos intensificaram também o seu ataque ao sector energético do país.

Na capital, Kiev, onde as temperaturas estão abaixo de zero, 1.100 edifícios residenciais altos continuam sem eletricidade, segundo as autoridades locais. Nos dois distritos de Kiev que foram duramente atingidos pelos ataques às infraestruturas energéticas, cerca de metade das escolas estão a funcionar sem aquecimento.

“O Kremlin está a duplicar os crimes de guerra, atacando deliberadamente casas e infra-estruturas civis”, afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao anunciar que a UE vai apresentar o seu 20.º pacote de sanções contra a Rússia.

"Esta não é a conduta de um Estado que procura a paz. É o comportamento de uma nação que trava uma guerra de atrito contra uma população civil inocente", afirmou von der Leyen.