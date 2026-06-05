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"O meu quê, desculpa?": filha de Elon Musk abandona entrevista após pergunta sobre o pai

CNN Portugal , TFR
Há 1h e 15min
Vivian Jenna Wilson, filha do multimilionário Elon Musk. Getty Images
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A relação entre ambos é marcada pelo afastamento há vários anos

Vivian Jenna Wilson, filha do multimilionário Elon Musk, protagonizou um momento de tensão esta semana durante uma entrevista na passadeira vermelha do evento Desigual Vintage, em Ibiza, Espanha, acabando por abandonar a conversa depois de ser questionada sobre o pai.

A jovem de 22 anos encontrava-se a ser entrevistada quando um repórter lhe colocou uma questão sobre o empresário. “O seu pai é melhor, não é?”. Surpreendida, Vivian ficou em silêncio durante alguns segundos e respondeu apenas: “O meu quê, desculpa?”.

A pergunta foi repetida, mas a jovem optou por se afastar das câmaras, encerrando a entrevista com um simples “ok”.

A relação entre ambos é marcada pelo afastamento há vários anos. Vivian assumiu publicamente a sua identidade como mulher transgénero em 2020 e, em 2022, oficializou a alteração do nome e do género, deixando também de usar o apelido de Musk.

Em documentos legais, a jovem declarou não querer manter qualquer ligação familiar com o pai biológico e, ao longo de várias entrevistas, tem reforçado não ter interesse em retomar contacto com Elon Musk.

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O próprio empresário já comentou publicamente a relação entre os dois, descrevendo-a como “tensa”. Chegou ainda a afirmar que teria sido enganado na assinatura dos documentos relacionados com a transição de género da filha, referindo-se a ela pelo nome anterior.

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Temas: Vivian Jenna Wilson Elon Musk Filha de Elon Musk Polémica
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