A luz foi-se abaixo durante o Vitória - Moreirense, ficou assim

CNN Portugal , PF
Há 1h e 5min

O jogo já estava no período de compensação da segunda parte quando a luz falhou

O Estádio D. Afonso Henriques e os milhares de espectadores que até lá se deslocaram ficaram às escuras perto do final da partida entre o Vitória e Moreirense, a contar para a 20.ª jornada da Liga.

O jogo já estava no período de compensação da segunda parte quando a luz falhou. Nesse momento, e sem sabermos se os eventos estão relacionadas, uma forte trovoada afetava a cidade de Guimarães.

O Vitória estava a vencer o jogo por 1-0. Samu marcou de grande penalidade aos 67 minutos.

O jogo foi reatado depois de pouco mais de 10 minutos sem luz.

Temas: Vitória SC Guimarães Vitória Guimarães Moreirense Luz apaga

Desporto

Boavista vê luz ao fundo do túnel e paga mais de 53 mil euros aos credores

Há 5 min

Luís Pinto: «Dominámos, apesar de não ser um jogo espetacular»

Há 6 min

VÍDEO: apagão aos 90+2m interrompe dérbi entre V. Guimarães e Moreirense

Há 17 min

FOTOS: apagão interrompe V. Guimarães-Moreirense

Há 19 min
Mais Desporto

Mais Lidas

"Estou a ligar do telefone satélite dos bombeiros. Estamos completamente isolados". Presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos pede socorro

29 jan, 09:29

Ainda se sentem os efeitos da Kristin e já há mais duas depressões que podem vir a ameaçar Portugal

Ontem às 07:00

Mata mais de metade das pessoas que infeta. O que precisa de saber sobre o vírus Nipah

Ontem às 10:49

Ex-primeira-dama sul-coreana condenada a 20 meses de prisão por corrupção

28 jan, 07:21

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Há 3h e 36min

Depois da depressão Kristin, autoridades deixam o alerta: "Temos dois dias para nos prepararmos" para uma "semana muito difícil"

Ontem às 17:03

Tempestade Kristin. DGS aconselha a população a não beber água da torneira e a não lavar alimentos nem escovar os dentes com essa água

Ontem às 10:06

Zelensky culpa países como Portugal por deixarem a Ucrânia "à beira de um apagão" no pior inverno da guerra

Ontem às 16:32

Como um casal de refugiados alimentou um batalhão de bombeiros em Leiria antes de ver a sua quinta "totalmente devastada"

Ontem às 19:42

"As empresas estão a começar a ser saqueadas": na Marinha Grande pede-se ajuda ao Exército para evitar assaltos

Ontem às 14:02
opinião
Miguel Sousa Tavares

"André Ventura não é elite? É formado em Direito. O povo é isso?": Miguel Sousa Tavares

Ontem às 00:06

Cinco militares da GNR apanhados alcoolizados durante o serviço

29 jan, 12:48