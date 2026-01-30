A luz foi-se abaixo durante o Vitória - Moreirense, ficou assim

Há 1h e 5min

O Estádio D. Afonso Henriques e os milhares de espectadores que até lá se deslocaram ficaram às escuras perto do final da partida entre o Vitória e Moreirense, a contar para a 20.ª jornada da Liga.

O jogo já estava no período de compensação da segunda parte quando a luz falhou. Nesse momento, e sem sabermos se os eventos estão relacionadas, uma forte trovoada afetava a cidade de Guimarães.

O Vitória estava a vencer o jogo por 1-0. Samu marcou de grande penalidade aos 67 minutos.

O jogo foi reatado depois de pouco mais de 10 minutos sem luz.