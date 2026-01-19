Confrontos antes do Vitória-FC Porto levam à detenção de 36 adeptos

Daniela Rodrigues
Há 28 min
Adeptos do Vitória tentam tirar camisola a adepto do FC Porto

A situação obrigou à intervenção das autoridades para travar os confrontos e repor a ordem pública

O jogo deste domingo entre Vitória e FC Porto ficou marcado por vários incidentes registados fora do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e que resultaram na detenção de 36 pessoas pela PSP, apurou a CNN Portugal.

Antes do apito inicial, 33 adeptos foram intercetados pela polícia depois de se envolverem em agressões junto a um bar localizado nas imediações do recinto desportivo. A situação obrigou à intervenção das autoridades para travar os confrontos e repor a ordem pública.

Já durante a operação policial de acompanhamento do jogo, outros três homens foram detidos por causarem danos em vários veículos estacionados nas proximidades do estádio, aumentando o balanço das ocorrências registadas ao longo do dia.

No âmbito da mesma ação, a PSP procedeu ainda à apreensão de engenhos pirotécnicos e de droga.

A PSP tem agendada para esta segunda-feira uma conferência de imprensa sobre os incidentes.

