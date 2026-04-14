Trump e Putin acabam de perder o seu 'menino bonito' na Europa. O que acontecerá agora à Hungria?

Há 30 min

Ao contrário de Washington e Moscovo, a Europa está satisfeita com a derrota de Orbán. Embora alguns dos seus líderes se mostrem cautelosos em relação ao estatuto de Magyar como antigo membro do Fidesz e à sua tendência mais conservadora, "o clima em Bruxelas parece mais próximo do alívio"

Nas últimas décadas, os Estados Unidos e a Rússia raramente apoiaram o mesmo candidato numa eleição estrangeira. Viktor Orbán, da Hungria, foi uma exceção. Mas, afinal, acabaram por apoiar o derrotado.

Para a Casa Branca, Orbán — um farol para os populistas de direita — era visto como fundamental para a sua campanha em prol de uma Europa mais nacionalista e «com ideais semelhantes». Para o Kremlin, Orbán era o principal sabotador dos esforços da União Europeia para armar a Ucrânia e livrar-se dos combustíveis fósseis russos.

Mas agora, o presidente dos EUA, Donald Trump, e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, terão de se contentar sem o seu aliado em Budapeste. O governo do Fidesz, de Orbán, sofreu uma derrota esmagadora, com os eleitores a migrarem em massa para o partido da oposição Tisza, de Péter Magyar, num dia de afluência recorde às urnas. A campanha de Magyar criticou veementemente a corrupção e o nepotismo que floresceram durante os 16 anos de Orbán no poder, apelando a um rompimento com a Rússia e a relações mais cordiais com a União Europeia.

"O nosso país não tem tempo a perder", disse Magyar aos jornalistas em Budapeste na segunda-feira. "A Hungria está em apuros. Foi roubada, traída, devastada."

Se a vitória de Magyar foi um golpe para Trump e Putin, foi um enorme alívio para a Europa. "Estou tão feliz. Acho que estou mais feliz do que vocês", disse o primeiro-ministro polaco Donald Tusk numa chamada no domingo à noite com Magyar. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, difamado pela campanha de Orbán, felicitou o Tisza e disse que a Ucrânia estava "pronta para avançar com a nossa cooperação com a Hungria".

Quando o novo parlamento húngaro for constituído nos próximos 30 dias, Magyar enfrentará desafios difíceis no plano interno, desde impulsionar a economia anémica da Hungria até enfraquecer o controlo do Fidesz sobre os meios de comunicação social e o poder judicial. Mas o futuro primeiro-ministro terá também de conciliar as exigências das três potências — os EUA, a Rússia e a União Europeia — que, nos últimos tempos, se têm envolvido profundamente nos assuntos da Hungria.

O caminho que ele traçar terá consequências muito além das fronteiras da Hungria.

Uma "derrota" para o MAGA

Outrora descrito por Steve Bannon como "Trump antes de Trump", diz-se que Orbán desenvolveu um "modelo" de governação iliberal. Apresentou-se como um defensor da liberdade de expressão e dos "valores tradicionais" e criticou veementemente aquilo a que chamou de influência corruptora da União Europeia.

Para além de apoiar as campanhas presidenciais de Trump, Orbán cortejou o movimento MAGA, posicionando Budapeste como sede europeia dos conservadores nacionais de todo o mundo. A administração Trump, por sua vez, lançou todo o seu peso na campanha eleitoral de Orbán – com o vice-presidente JD Vance a fazer campanha por ele pessoalmente.

Em resposta a uma pergunta da CNN numa conferência de imprensa em Budapeste, Magyar afirmou que a derrota de Orbán foi também "uma grande derrota" para os seus apoiantes americanos. "Orbán era o seu rosto", disse Magyar. "Ele era o mentor intelectual por trás desta luta contra Bruxelas."

Num golpe contra os esforços da administração Trump para uma Europa mais "orbánista", Magyar afirmou que o seu governo não ajudaria a sustentar a infraestrutura ideológica que Orbán construiu através de generosas subvenções governamentais. Por exemplo, o Mathias Corvinus Collegium (MCC) — um instituto educativo descrito pelos críticos como um centro de formação para conservadores nacionalistas, que Vance visitou na semana passada — é financiado por uma participação de 10% na maior empresa de petróleo e gás da Hungria.

Desde 2022, Budapeste tem também acolhido as versões húngaras da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), um proeminente encontro político de direita que teve início nos Estados Unidos. Num comunicado divulgado no domingo, antes dos resultados eleitorais, a CPAC afirmou que estava a acompanhar de perto a votação e que apoiava "firmemente" Orbán, referindo-se a ele como um "líder com fortes valores conservadores que enfrentou corajosamente os elitistas e os globalistas".

Magyar disse à CNN que nem o MCC nem a CPAC receberiam fundos estatais sob o seu governo.

"Acredito que o Estado nunca os deveria ter financiado, para começar. Foi um crime. Misturar o financiamento partidário com as despesas governamentais do orçamento do Estado é, na minha opinião, um crime", afirmou Magyar. Acrescentou que instituições como o MCC "devem ser investigadas" pelas instituições anticorrupção que tenciona criar.

"O CPAC pode vir a Budapeste. São muito bem-vindos. Mas não com o dinheiro dos contribuintes húngaros. Com o dinheiro do Fidesz, ou com o dinheiro dos amigos de Orbán – antes de o recuperarmos", afirmou.

Magyar afirmou que não falou com Vance durante a sua visita a Budapeste, mas acrescentou: "Esperemos que venhamos a conhecer-nos."

Manter o Kremlin à distância

A Rússia apoiou Orbán, nomeadamente porque este tem vindo a obstruir, há muito, os esforços da União Europeia para sancionar a Rússia e armar a Ucrânia, na sequência da invasão em grande escala de Putin.

Em dezembro, os líderes da UE chegaram a acordo sobre um empréstimo vital de 90 mil milhões de euros para a Ucrânia. Orbán insistiu sempre que a Hungria não contribuiria – e mais tarde bloqueou completamente o empréstimo, invocando a lentidão da Ucrânia na reparação de um oleoduto que vai da Rússia à Hungria, passando pela Ucrânia. Na segunda-feira, Magyar reafirmou que Budapeste não contribuiria para os 90 mil milhões de euros, afirmando que a Hungria se encontrava numa situação financeira "muito difícil", mas sugeriu que retiraria o seu veto. Como a decisão "já tinha sido tomada em dezembro", disse Magyar, a sua administração "gostaria de ser coerente" com os compromissos anteriores da Hungria.

Orbán também ajudou a Rússia ao comprar o seu petróleo. Quando os países da UE concordaram em eliminar gradualmente o petróleo russo, o bloco concedeu à Hungria e à Eslováquia mais tempo para reduzirem a sua dependência. Em vez disso, aumentaram-na. No ano passado, 92% das importações de petróleo bruto da Hungria provinham da Rússia, contra 61% antes da invasão.

Dias antes das eleições, a campanha de Orbán foi prejudicada pela divulgação de chamadas entre o seu governo e o Kremlin. A Bloomberg noticiou que, numa chamada telefónica em outubro, Orbán disse a Putin que, "em qualquer assunto em que eu possa ser útil, estou ao seu dispor".

O primeiro-ministro cessante Viktor Orbán, fotografado numa cimeira da UE em Bruxelas, em março, contribuiu para obstruir os esforços da UE no sentido de apoiar a Ucrânia. (Nicolas Tucat/AFP/Getty Images via CNN Newsource)

Outra reportagem, elaborada por um grupo de órgãos de imprensa de investigação, alegou que o ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria, Péter Szijjártó, conspirou com o seu homólogo russo, Sergei Lavrov, para enfraquecer as sanções da UE contra a Rússia, oferecendo-se para enviar a Lavrov documentos da UE através da embaixada da Hungria em Moscovo.

Numa rutura retórica acentuada com Orbán, Magyar descreveu Moscovo como um "risco para a segurança" da Europa e afirmou que diria a Putin, caso conversassem, que "seria bom pôr fim à matança após quatro anos" de guerra na Ucrânia.

Ainda assim, Magyar sugeriu que a Hungria continuaria dependente da Rússia por algum tempo, particularmente no que diz respeito às suas necessidades energéticas. "Não podemos mudar a geografia", afirmou ele várias vezes. Embora tenha dito que Tisza "fará tudo o que estiver ao nosso alcance para diversificar o nosso mix energético", deixou a porta aberta à continuação das compras de petróleo russo, afirmando que a Hungria persistiria na procura das fontes de energia mais baratas.

O Kremlin afirmou na segunda-feira que respeita o resultado das eleições na Hungria e está aberto ao diálogo com a nova liderança. Magyar disse aos jornalistas: "Se Vladimir Putin me ligar, atenderei o telefone. Mas eu não lhe vou ligar".

"Alívio" em Bruxelas

Ao contrário de Washington e Moscovo, a Europa está satisfeita com a derrota de Orbán. Embora alguns dos seus líderes se mostrem cautelosos em relação ao estatuto de Magyar como antigo membro do Fidesz e à sua tendência mais conservadora, "o clima em Bruxelas parece mais próximo do alívio", afirmou Grégoire Roos, diretor dos programas Europa, Rússia e Eurásia do Chatham House, um grupo de reflexão.

"É evidente que ele é mais pró-UE e menos favorável à Rússia do que Orbán", afirmou Roos à CNN. A esperança, sugeriu ele, é que a Hungria de Magyar deixe de ser "uma linha de fractura no seio da UE".

Magyar tinha dado a entender que iria romper com o antagonismo de Orbán em relação à Ucrânia. "Todos na Hungria sabem que a Ucrânia é a vítima desta guerra", afirmou na segunda-feira. "Ninguém lhes deve dizer em que condições devem… assinar um tratado de paz."

Magyar, no entanto, partilha algumas posições defendidas por Orbán, como a oposição à adesão acelerada de Kiev à UE. Essa opinião, contudo, é discretamente partilhada até mesmo por alguns dos mais fervorosos apoiantes de Kiev.

"Para a UE, o Reino Unido e a Ucrânia, (o resultado eleitoral é) positivo: menos obstáculos à frente e uma cooperação mais amigável", afirmou Roos. "Para Washington e Moscovo, é claramente um golpe. Elimina um elemento útil para ambos – e ancora claramente a Hungria na UE."