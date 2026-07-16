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Advogado detido por desviar mais de um milhão de euros de clientes dos "Vistos Gold"

CNN Portugal , CM
Há 1h e 34min
Polícia Judiciária
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Apesar de o montante total não ter sido ainda apurado pelas autoridades, a PJ estima que "possa ascender a 1.200.000 euros"

Um advogado da região de Lisboa é suspeito de ter desviado mais de um milhão de euros de clientes dos "Vistos Gold". O homem, de 58 anos, foi detido esta quarta-feira, em Odivelas, pela Polícia Judiciária (PJ).

Segundo a investigação, o advogado terá acedido "a inúmeras contas bancárias" de "clientes de nacionalidade estrangeira", sob o pretexto "de agilização dos procedimentos relativos à obtenção de Autorização de Residência para Investimento".

Apesar de o montante total não ter sido ainda apurado pelas autoridades, a PJ estima que "possa ascender a 1.200.000 euros".

Os crimes ocorreram entre 2023 e março de 2026, período durante o qual o suspeito transferiu vários valores para contas pessoais. O dinheiro, sublinha ainda a Polícia Judiciária, "foi integralmente dissipado em gastos pessoais".

Há já 33 vítimas identificadas, mas o número de lesados deverá aumentar, de acordo com a PJ. 

O advogado, que responde pelos crimes de burla qualificada, abuso de confiança e branqueamento, vai ser presente esta quinta-feira a primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação. 
 
O inquérito é titulado pelo DIAP de Lisboa.

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