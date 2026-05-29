Homem suspeito de tentar matar outro com copo partido em Viseu apanhado na Suíça

Há 11 min

"Ferimentos de extrema gravidade" chegaram a colocar a vítima em risco de vida

Um homem de 29 anos foi detido na Suíça e extraditado para Portugal por ser suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida em março, em Viseu, anunciou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ explicou que, no âmbito da execução de um mandado de detenção europeu, concretizou a extradição do homem, que está “fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio na forma tentada”.

Segundo esta polícia, terá havido uma discussão num estabelecimento de diversão noturna, “durante a qual a vítima foi atingida na zona do pescoço com um copo partido”, o que provocou “ferimentos de extrema gravidade” que lhe colocaram a vida em risco.

“Após a prática do crime, o suspeito colocou-se em fuga para o estrangeiro, tendo sido posteriormente localizado na Suíça, no âmbito da cooperação policial internacional”, acrescentou.

O suspeito foi detido na Suíça no dia 19 e depois decorreu o processo da sua entrega às autoridades portuguesas.

Após ter sido apresentado a primeiro interrogatório judicial, o homem ficou em prisão preventiva.