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Acidente com autocarro escolar faz dois feridos em Mangualde

Francisca Genésio | Daniela Rodrigues , com Lusa
Há 1h e 25min
Mangualde

Duas crianças levadas para o hospital, apenas por precaução. Considerados feridos ligeiros

Cerca das 8h, localidade de Santo André, Mangualde, EN. 329-1, ocorreu despiste de mini-autocarro de transporte de crianças, do qual resultou 2 feridos ligeiros, ambos sexo masculino, 12 e 16 anos, transportados ao Hospital de Viseu por precaução; Circulação reestabelecida em ambos os sentidos.

A bordo do autocarro seguiam o motorista e cinco jovens

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Um autocarro de transporte de crianças despistou-se na manhã desta quinta-feira, em Santo André, Mangualde. O acidente fez dois feridos.

Ao que a CNN Portugal apurou, a bordo do autocarro seguiam o motorista e cinco jovens.

Os dois feridos, ambos sexo masculino, 12 e 16 anos, transportados ao Hospital de Viseu por precaução.

A circulação na EN. 329-1 já foi reestabelecida em ambos os sentidos.

Segundo o Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões da Proteção Civil, o alerta aconteceu pelas 08:52 no local em Canedo, freguesia de Mangualde e Mesquitela, concelho de Mangualde, distrito de Viseu.

No local estiveram 20 operacionais apoiados por 10 veículos dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Guarda Nacional Republicana (GNR), e do Município de Mangualde.

Temas: Viseu Mangualde Acidente Autocarro
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