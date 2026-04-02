Queima autorizada provoca incêndio e leva à detenção de homem em Resende

2 abr, 10:23

Detenção ocorreu na “sequência de diligências de investigação subsequentes à ocorrência de um foco de incêndio florestal”

Um homem de 54 anos foi detido em flagrante delito por crime de incêndio florestal no concelho de Resende, anunciou esta quinta-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Comando Territorial de Viseu.

Segundo uma nota de imprensa, os militares do Posto Territorial de Resende detiveram na terça-feira, “em flagrante delito, um homem de 54 anos de idade, por incêndio florestal” nesse concelho no norte do distrito de Viseu.

A detenção ocorreu na “sequência de diligências de investigação subsequentes à ocorrência de um foco de incêndio florestal”.

Os militares da GNR apuraram que “a origem do incêndio resultou da limpeza desse espaço florestal, numa queima de sobrantes, devidamente autorizada pelo Município” de Resende.

“A queima em questão descontrolou-se, provocando a destruição de cerca de 17 hectares de área florestal”, referiu a GNR.

O detido é ouvido esta quinta-feira no Tribunal Judicial de Lamego, também no distrito de Viseu.

A GNR lembrou que as queimas e queimadas são das principais causas de incêndios em Portugal e a sua realização “é interdita sempre que se verifique um nível de perigo de incêndio rural “muito elevado” ou “máximo”.

Noutros períodos, estão “dependentes de autorização ou de comunicação prévia”.