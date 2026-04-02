Queima autorizada provoca incêndio e leva à detenção de homem em Resende

Agência Lusa , AM
2 abr, 10:23
Proteção da floresta em Vila Nova de Paiva (PAULO NOVAIS/LUSA)

Detenção ocorreu na “sequência de diligências de investigação subsequentes à ocorrência de um foco de incêndio florestal”

Um homem de 54 anos foi detido em flagrante delito por crime de incêndio florestal no concelho de Resende, anunciou esta quinta-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Comando Territorial de Viseu.

Segundo uma nota de imprensa, os militares do Posto Territorial de Resende detiveram na terça-feira, “em flagrante delito, um homem de 54 anos de idade, por incêndio florestal” nesse concelho no norte do distrito de Viseu.

A detenção ocorreu na “sequência de diligências de investigação subsequentes à ocorrência de um foco de incêndio florestal”.

Os militares da GNR apuraram que “a origem do incêndio resultou da limpeza desse espaço florestal, numa queima de sobrantes, devidamente autorizada pelo Município” de Resende.

“A queima em questão descontrolou-se, provocando a destruição de cerca de 17 hectares de área florestal”, referiu a GNR.

O detido é ouvido esta quinta-feira no Tribunal Judicial de Lamego, também no distrito de Viseu.

A GNR lembrou que as queimas e queimadas são das principais causas de incêndios em Portugal e a sua realização “é interdita sempre que se verifique um nível de perigo de incêndio rural “muito elevado” ou “máximo”.

Noutros períodos, estão “dependentes de autorização ou de comunicação prévia”.

Temas: Viseu Fogo Incêndio Detido Resende

Crime e Justiça

01:53

Polígrafo: A "mulher-aranha" de Lisboa existe mesmo?

3 abr, 21:59
01:25

Polígrafo. Cobranças de multas chegam por e-mail?

3 abr, 21:53

PSP deteve seis carteiristas em dois dias em Lisboa

3 abr, 14:40

Estruturas sindicais das polícias marcam protesto nacional contra corte nas reformas

3 abr, 13:44
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Passou um dia sozinho, ferido, escondido nas montanhas, até ser retirado por uma equipa de comandos: por dentro da operação para salvar o aviador americano abatido no Irão

Ontem às 15:09

Dar flautas de plástico aos alunos “não vale nada”. “Não temos de formar três mil músicos numa escola, temos é de ensiná-los a ouvir a música”

4 abr, 18:00

Os homens na casa dos 50 anos podem estar a envelhecer mais rapidamente do que as mulheres devido a "substâncias químicas eternas" tóxicas

4 abr, 16:00

"Encontrámo-lo!": Trump anuncia que EUA resgataram o piloto que estava desaparecido no Irão

Ontem às 08:11

A maior forma de vida em terra tem 400 milhões de anos e os cientistas não a conseguem explicar

Ontem às 19:00

Exclusivo: avaliação dos serviços de informação dos EUA conclui que o Irão mantém uma capacidade significativa de lançamento de mísseis

3 abr, 14:22

Portugal, Espanha, Alemanha, Itália e Áustria pedem imposto europeu aos lucros das empresas energéticas

4 abr, 09:37

Uma das batalhas mais míticas da Europa foi mal contada

Ontem às 12:00

Estas podem ser as primeiras evidências de movimentação da crosta terrestre

Ontem às 11:00

A China já era uma superpotência na área da energia eólica. Agora, está a testar turbinas gigantes suspensas no ar

Ontem às 22:00

Ucrânia regista "ganhos táticos significativos" a sul e recorde mensal de baixas entre as forças russas

4 abr, 16:35

Choque em cadeia com oito carros no acesso à Ponte 25 de Abril

Ontem às 13:20