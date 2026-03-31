GNR apreende mais de 1.900 artigos contrafeitos na feira semanal de Tondela

Há 1h e 12min

Factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Tondela

Mais de 1.900 artigos contrafeitos de várias marcas foram apreendidos na feira semanal de Tondela, no distrito de Viseu, no âmbito de uma operação de fiscalização, anunciou esta terça-feira a GNR.

A operação, realizada na segunda-feira, teve como objetivo “reforçar o sentimento de segurança, dissuadir comportamentos de risco e prevenir ilícitos, especialmente no âmbito da contrafação e ambiente”.

Segundo a GNR, foram fiscalizados vários feirantes, tendo a ação resultado na apreensão de 1.971 artigos contrafeitos e na constituição de uma arguida, uma mulher de 49 anos.

A operação, desenvolvida pelo Destacamento Territorial de Santa Comba Dão, contou com o reforço do Destacamento de Intervenção de Viseu e da Unidade de Ação Fiscal.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Tondela.

A GNR explicou que este tipo de ações pretende “garantir o cumprimento dos direitos de propriedade industrial, visando essencialmente o combate à contrafação, ao uso ilegal de marca e à venda de artigos contrafeitos”.