GNR apreende mais de 1.900 artigos contrafeitos na feira semanal de Tondela

Agência Lusa , AM
Há 1h e 12min
GNR Viseu - Apreensão

Factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Tondela

Mais de 1.900 artigos contrafeitos de várias marcas foram apreendidos na feira semanal de Tondela, no distrito de Viseu, no âmbito de uma operação de fiscalização, anunciou esta terça-feira a GNR.

A operação, realizada na segunda-feira, teve como objetivo “reforçar o sentimento de segurança, dissuadir comportamentos de risco e prevenir ilícitos, especialmente no âmbito da contrafação e ambiente”.

Segundo a GNR, foram fiscalizados vários feirantes, tendo a ação resultado na apreensão de 1.971 artigos contrafeitos e na constituição de uma arguida, uma mulher de 49 anos.

A operação, desenvolvida pelo Destacamento Territorial de Santa Comba Dão, contou com o reforço do Destacamento de Intervenção de Viseu e da Unidade de Ação Fiscal.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Tondela.

A GNR explicou que este tipo de ações pretende “garantir o cumprimento dos direitos de propriedade industrial, visando essencialmente o combate à contrafação, ao uso ilegal de marca e à venda de artigos contrafeitos”.

Temas: Viseu Fiscalização GNR Feira semanal

Crime e Justiça

Homem detido pela PSP por distúrbios e comportamento agressivo

Há 38 min

GNR apreende mais de 1.900 artigos contrafeitos na feira semanal de Tondela

Há 1h e 12min

GNR detém suspeito de tráfico e apreende haxixe e cocaína em Odemira

Há 2h e 16min

Tribunal de Coimbra entrega filha a pai suspeito de abuso

Há 3h e 56min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Como a destruição desta aeronave dos EUA pode afetar a capacidade de detetar ameaças iranianas

Ontem às 12:19

O Irão tem uma nova exigência para pôr fim à guerra – e poderá render milhares de milhões

Ontem às 11:40

"Merece a mais firme reprovação". Portugal condena Israel por impedir patriarca de celebrar missa no Santo Sepulcro

29 mar, 19:04

Forças russas estagnaram perto do "Cinturão de Fortalezas" ucraniano e é "pouco provável" que o consigam conquistar este ano

Ontem às 19:28
opinião
Bernardo Mota Veiga

A energia diurna está quase de borla, mas porque é que ninguém fala nisto?

Ontem às 07:45

Ilha de Kharg: a salvação económica do Irão que Trump diz querer tomar

Ontem às 11:52

Já são mais de 50 mil os militares dos EUA no Médio Oriente. E serão mais ainda

29 mar, 19:00

Tem 77 anos e sobreviveu a um ataque cardíaco. Agora está a tentar dar a volta ao mundo de mota

29 mar, 09:00

Pai do menor acusado de matar a mãe em Vagos não se opôs à medida tutelar proposta pelo Ministério Público

Ontem às 21:23

Motociclista sem carta foge da A41 após queda e deixa pendura ferida na autoestrada

Ontem às 13:07

"Preço das garrafas de gás vai ter grande aumento esta quarta-feira": 3€ num caso, 15€ noutro

Ontem às 19:09

Céline Dion faz grande anúncio

Ontem às 20:39