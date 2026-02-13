68,2% dos jovens em Portugal legitimam violência no namoro

Agência Lusa , AM
Há 27 min
Violência doméstica (Getty Images)

Estudo revela que o controlo é o comportamento mais tolerado

Mais de dois terços dos alunos inquiridos num estudo sobre violência no namoro apresentado no Porto aceitam como legítimos comportamentos abusivos como perseguição e violência psicológica, sendo o controlo o comportamento mais tolerado.

“Do total de jovens participantes no estudo nacional de violência no namoro, 68,2% de alunos (5.454) não consideram violência no namoro, pelo menos, um dos 15 comportamentos analisados no inquérito, sendo o controlo, com 53,4% (4.261 alunos), o comportamento mais legitimado, lê-se nas conclusões divulgadas hoje em conferência de imprensa da UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta - na Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto.

A perseguição (presencial e digital) com 40,9% (3.268), a violência psicológica com 27,6% (2.199), a violência através das redes sociais com 18,1% (1.448 alunos), violência sexual com 15,1% (1.209 alunos) e a violência física com 5,9% (476 alunos), são outros dos comportamentos mais legitimados entre os estudantes que participaram no inquérito, cuja média de idades é de 15 anos.

A legitimação, neste estudo, significa "não considerar violência os comportamentos questionados, evidenciando as representações sociais acerca da violência no namoro", ressalva a UMAR.

Entre os jovens que indicaram ter tido ou ter uma relação de namoro (5.356 alunos), 66,7% reportaram ter experienciado pelo menos um dos indicadores de vitimação, com o controlo (46,9%) e a violência psicológica (40,7%) a serem os comportamentos mais referidos pelos alunos.

Os indicadores de vitimização mais frequentes entre os jovens são o controlo, a violência psicológica, a perseguição, a violência sexual, a violência através das redes sociais e a violência física.

Os indicadores de vitimização referem-se à "autoidentificação de comportamentos de vitimação reportados nas relações de namoro".

Temas: Violência Umar Namoro Estudo

Crime e Justiça

