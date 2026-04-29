Portugal registou 3.237 casos de violência sexual e 494 de violação em 2024

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França, com 96.654 queixas de violência sexual e 45.288 de violações, ocupa o primeiro lugar da tabela, seguida pela Alemanha e Suécia

Portugal registou, em 2024, 3.237 casos de violência sexual, sendo 494 de violação, estando a meio da tabela dos 27 Estados-membros, com a França à cabeça e o Chipre com os números mais baixos, segundo dados do Eurostat.

De acordo com os dados do serviço de estatística da União Europeia (UE), os crimes de violência sexual subiram, em Portugal, de 3.218 em 2023 para 3.237 em 2024 e os especificamente de violação de 494 para 543.

Em 2024, foram feitas queixas às autoridades portuguesas de, 2.331 casos de violência sexual e 374 de violações.

França, com 96.654 queixas de violência sexual e 45.288 de violações, ocupava em 2024 o primeiro lugar da tabela, seguida pela Alemanha (54.361 e 14.266) e a Suécia (21.207 e 9.309).

O menor número de casos foi registado em Chipre (58 de violência sexual e 48 de violação), Malta (141 e 78) e Lituânia (167 e 86, respetivamente).

As queixas de violência sexual reportadas na UE atingiram, em 2024, os 256.302 casos, um aumento homólogo de 5% nestes crimes e de 7% só nos de violação, segundo os dados mais recentes hoje divulgados pelo Eurostat.

Em relação aos homicídios voluntários, Portugal estava, no ano de referência, no 15.º lugar da UE, com 72 casos registados, um número abaixo dos 92 de 2014.

França (882), Alemanha (694) e Espanha (349) foram os que mais crimes deste tipo assinalados, estando o Luxemburgo (dois), Malta (cinco) e Chipre (nove) no extremo oposto da tabela.

O número de homicídios voluntários na UE apresentou, uma ligeira subida de 1% para 3.953 entre 2023 e 2024, registando-se uma quebra de 11% face aos 4.448 de 2014.