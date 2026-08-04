Violência doméstica aumenta em Portugal: sete pessoas morreram entre abril e junho de 2026

Agência Lusa , JS
Há 1h e 48min
PSP (Lusa)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Forças de segurança registaram um aumento de 13,3%, totalizando 7.800 casos no período

As forças de segurança registaram um aumento de 13,3% nas participações por violência doméstica entre abril e junho deste ano, com mais de 7.800 casos, tendo sido assassinadas sete pessoas no mesmo período.

De acordo com os dados mais recentes da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), referentes ao segundo trimestre de 2026, a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Guarda Nacional Republicana (GNR) registaram 7.871 ocorrências por violência doméstica nos meses de abril, maio e junho.

Este valor representa assim um aumento de 13,3% face ao primeiro trimestre de 2016, quando foram registados 6.949 casos, e uma subida de quase 2% em comparação com o período homólogo, tendo em conta que entre abril e junho de 2025 houve 7.718 ocorrências por violência doméstica.

De acordo com os dados da CIG, neste segundo trimestre de 2026 foram assassinadas sete pessoas em contexto de violência doméstica, entre cinco mulheres, uma criança e um homem, o que significa mais uma pessoa morta do que entre janeiro e março.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

No total dos seis meses já contabilizados, as estatísticas mostram treze pessoas mortas, menos duas do que em igual período de 2025.

Por outro lado, as prisões portuguesas contabilizavam neste segundo trimestre do ano 1.643 reclusos presos pelo crime de violência doméstica, divididos entre 415 pessoas em prisão preventiva e as restantes 1.228 a cumprir pena de prisão efetiva.

Em comparação com o primeiro trimestre, há uma subida, ainda que pouco expressiva (1.607). Já olhando para o período homólogo, é possível constatar um aumento de 12,4%, uma vez que nessa altura estavam presas 1.461 pessoas, 1.066 das quais a cumprir pena efetiva.

Relativamente às medidas de proteção das vítimas, os dados da CIG mostram também que no segundo trimestre de 2026 havia 6.522 pessoas com medida de teleassistência e 1.390 pessoas acolhidas na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, entre 681 mulheres, 688 crianças e 21 homens.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Violencia Doméstica Violencia Crime forcas-de-sgeuranca
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Dois homens tentaram raptar menina de dois anos em centro comercial do Seixal. PJ investiga

Há 1h e 46min

Violência doméstica aumenta em Portugal: sete pessoas morreram entre abril e junho de 2026

Há 1h e 48min

Autocarro embate contra o Hospital de Tomar. Há um morto e três feridos

Hoje às 15:07

Regressou de França para férias e acabou detido por violência doméstica

Hoje às 13:35
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Criança de 20 meses morre após ficar fechada ao calor no carro do pai que se despistou em Fuerteventura

Hoje às 10:30

"Nunca tínhamos visto nada assim": Rússia abate "raro" drone português

Ontem às 19:18

Confirmadas as primeiras mortes num surto de ciclosporíase nos EUA

Ontem às 18:04

Bebia sangue e deixava cadáveres de animais à porta de igrejas: foi apanhado pelas autoridades e internado numa unidade hospitalar

Hoje às 08:58

Com a ameaça de uma guerra à vista, o Japão volta a fazer o que não faz desde a Segunda Guerra Mundial

Hoje às 08:02

Transporta 49,5 quilogramas de explosivo e pode atingir 650 km/h: Rússia avança para a produção em série do novo míssil de cruzeiro S8000 Banderol

Ontem às 11:13

Discussão entre funcionários termina em esfaqueamento em restaurante no Porto

Ontem às 16:14

Mercadona despediu funcionário após contratar detetive para o seguir. Agora vai ter de readmiti-lo

Ontem às 17:06

Procuradoria Europeia investiga adjudicações de obras de Luís Neves

Ontem às 21:15

Operação histórica: imagens de satélite captam corrida para recuperar Starship da SpaceX com 52 metros no Oceano Índico

Hoje às 08:34

IUC vai mudar: saiba quando passa a pagar e em quantas prestações

Hoje às 12:18

"Pagaram a Marrocos para invadir Espanha", acusa ex-apoiante de Trump. O projeto-lei aprovado há duas semanas que define Ceuta como "território marroquino"

Ontem às 13:52