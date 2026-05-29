Incendeia carro da ex-companheira e provoca explosão de botija de gás em Vila Verde

Há 1h e 26min

Homem terá agido "por vingança", explica a PJ

Um homem, de 39 anos, foi detido por suspeitas de violência doméstica e de incendiar o veículo da ex-companheira, num quadro de “vingança”, em Covas, concelho de Vila Verde, distrito de Braga, indicou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

“O suspeito, atuando numa espiral de violência e em contexto de violência doméstica, deslocou-se à habitação da ex-companheira onde, com recurso a isqueiro e material combustível, ateou fogo ao veículo daquela, provocando a explosão de uma botija de gás na freguesia de Covas”, explica a PJ, em comunicado.

Segundo esta força de investigação criminal, o incêndio “causou danos avultados, com risco de propagação das chamas à zona envolvente”, sublinhando que “os prejuízos só não atingiram maiores proporções dada a imediata intervenção dos bombeiros”.

“Após a prática dos factos, o suspeito colocou-se em fuga, para parte incerta. O detido, com 39 anos, agiu por vingança, consciente de que a sua conduta era proibida e que o resultado da sua ação seria a destruição do veículo”, acrescenta a judiciária.

Na sequência das diligências realizadas, foi possível recolher “sólidos elementos probatórios que levaram à detenção do suspeito”.

O detido, indiciado pelos crimes de crimes de violência doméstica e de incêndio em veículo, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.