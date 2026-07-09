Mulher usa faca de cozinha para tentar matar marido que dormia. Filho de quatro anos assistiu a tudo

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Polícia Judiciária deteve suspeita de 25 anos. Vítima sofreu ferimentos graves e está internada no Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo

Uma mulher, de 25 anos, foi detida esta quarta-feira em Vila Praia de Âncora, Viana do Castelo, depois de tentar matar o marido, informa a Polícia Judiciária (PJ), em comunicado enviado às redações.

A tentativa de homicídio ocorreu na madrugada desse dia, quando o marido dormia, com recurso a uma faca de cozinha e na presença do filho de ambos, de quatro anos.

"Numa altura em que o marido, com 42 anos, se encontrava a dormir no seu quarto, a suspeita, utilizando uma faca de cozinha, com lâmina de grandes dimensões, surpreendeu-o e desferiu-lhe vários golpes, nomeadamente na zona occipital, cervical, dorsal e no braço esquerdo, provocando-lhe ferimentos corto perfurantes e causando-lhe pneumotórax de grande volume, que fez perigar a sua vida", descreve a PJ, que enquadrou o alegado crime de homicídio qualificado na forma tentada num cenário de "discussões frequentes".

O casal e o filhos foram transportados ao Hospital de Santa Luzia, tendo a vítima e a criança ficado internadas, o primeiro devido à gravidade dos ferimentos e o segundo "aguardando pela entrega a familiar, em articulação com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens".

A mulher foi detida depois de receber alta hospitalar e vai ser esta quinta-feira presente às autoridades judiciárias competentes no Tribunal de Caminha, para realização de primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

O inquérito é titulado pelo DIAP de Caminha.