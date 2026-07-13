Homem de 41 anos esfaqueado pela mulher em Gaia. Suspeita detida

Há 2h e 13min

Autoridades ainda estão a tentar perceber o que levou ao desentendimento

Um homem de 41 anos ficou ferido na sequência de um alegado caso de violência doméstica ocorrido na tarde desta segunda-feira, em Valadares, no concelho de Vila Nova de Gaia.

A vítima terá sido esfaqueada pela companheira, uma mulher de 39 anos, durante um desentendimento.

O homem foi assistido no local pelos meios de emergência e transportado para o Centro Hospitalar de Gaia/Espinho para receber tratamento hospitalar.

A alegada agressora foi detida pela PSP no local.

As circunstâncias que estiveram na origem da agressão permanecem sob investigação.