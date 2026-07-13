MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
    Ficha de jogo
  • Meias-Finais
  • Inglaterra
  • Argentina
  • 15 七月 20:00
Mais sobre o Mundial 2026

Homem de 41 anos esfaqueado pela mulher em Gaia. Suspeita detida

Daniela Rodrigues
Há 2h e 13min
PSP (Foto: Facebook PSP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Autoridades ainda estão a tentar perceber o que levou ao desentendimento

Um homem de 41 anos ficou ferido na sequência de um alegado caso de violência doméstica ocorrido na tarde desta segunda-feira, em Valadares, no concelho de Vila Nova de Gaia.

A vítima terá sido esfaqueada pela companheira, uma mulher de 39 anos, durante um desentendimento.

O homem foi assistido no local pelos meios de emergência e transportado para o Centro Hospitalar de Gaia/Espinho para receber tratamento hospitalar.

A alegada agressora foi detida pela PSP no local.

As circunstâncias que estiveram na origem da agressão permanecem sob investigação.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Violência doméstica Vila Nova de Gaia Esfaqueado
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Homem de 41 anos esfaqueado pela mulher em Gaia. Suspeita detida

Há 2h e 13min

Apanhada por populares que chamaram a GNR: mulher detida por suspeita de atear incêndio em Viseu

Hoje às 14:34

Estava a limpar o terreno e foi detido por causar incêndio na Guarda

Hoje às 14:03

Prisão preventiva para os dez detidos dos No Name Boys

Hoje às 10:48
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Cientistas detetam indícios de que uma nova fronteira de placas tectónicas está a formar-se

Ontem às 16:00

Com queimaduras graves e semiconscientes. Casal britânico encontrado com vida no meio da área ardida em Almería

Ontem às 18:26

Portugal vai fugir a uma nova "cúpula de calor" na Europa. Vêm aí temperaturas "abaixo da média" e tempo "mais cinzento"

Ontem às 14:28

Herdade na Arrábida diz que é dona de cinco praias. Este processo em tribunal envolve um rei e uma rainha mas a decisão pode estar nas marés

Hoje às 07:00

"Não me faltas ao respeito. Falas bem comigo": Messi perdeu a cabeça com o árbitro português João Pinheiro

Ontem às 10:22

EDP alerta para burla altamente personalizada: usa nome, morada ou número de contribuinte verdadeiros do cliente

Hoje às 09:05

Apanhada por populares que chamaram a GNR: mulher detida por suspeita de atear incêndio em Viseu

Hoje às 14:34

Organização do NOS Alive apresentou queixa à ASAE após anúncio de venda de convite publicado por jornalista da RTP

10 jul, 19:55

Morreu Sam Neill. Ator participou em Jurassic Park, Peaky Blinders e O Piano

Hoje às 07:18

Centcom anuncia que EUA usaram pela primeira vez drones marítimos unidirecionais nos ataques contra o Irão

Hoje às 07:49

Supercomputador chinês equipado com chips desenvolvidos no país supera modelos dos EUA no ranking global

Ontem às 11:00

GNR interceta autocarro com 15 crianças a caminho da praia: motorista não tinha carta de qualificação

9 jul, 07:04