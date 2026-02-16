Aveiro. Marido detido por suspeitas de ter violado a mulher

Há 1h e 39min

Homem de 42 anos vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva

Um homem de 42 anos, suspeito de ter violado a mulher em Vagos, no distrito de Aveiro, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, informou a Polícia Judiciária (PJ) nesta segunda-feira.

De acordo com a PJ, o suspeito foi detido por “fortes suspeitas da prática do crime de violação cometido contra a sua mulher”.

“Os factos ocorreram no decurso deste mês, em dois dias distintos, no seio da casa de morada de família localizada no concelho de Vagos”, refere a mesma nota.

Ainda segundo a Judiciária, o detido teria já anteriormente atuado num quadro de episódios compatíveis com o crime de violência doméstica.

A PJ refere que o detido foi presente às autoridades judiciárias da Comarca de Aveiro para interrogatório judicial, tendo-lhe sido decretada a medida de coação mais gravosa de prisão preventiva.