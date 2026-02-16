Aveiro. Marido detido por suspeitas de ter violado a mulher

Agência Lusa , CM
Há 1h e 39min
Polícia Judiciária

Homem de 42 anos vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva

Um homem de 42 anos, suspeito de ter violado a mulher em Vagos, no distrito de Aveiro, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, informou a Polícia Judiciária (PJ) nesta segunda-feira.

De acordo com a  PJ, o suspeito foi detido por “fortes suspeitas da prática do crime de violação cometido contra a sua mulher”.

“Os factos ocorreram no decurso deste mês, em dois dias distintos, no seio da casa de morada de família localizada no concelho de Vagos”, refere a mesma nota.

Ainda segundo a Judiciária, o detido teria já anteriormente atuado num quadro de episódios compatíveis com o crime de violência doméstica.

A PJ refere que o detido foi presente às autoridades judiciárias da Comarca de Aveiro para interrogatório judicial, tendo-lhe sido decretada a medida de coação mais gravosa de prisão preventiva.

Temas: Violência doméstica Vagos Violador Viola mulher Violação

Crime e Justiça

Aveiro. Marido detido por suspeitas de ter violado a mulher

Há 1h e 39min
00:19

Casal desaparecido: helicóptero da Proteção Civil apoia equipas de busca e salvamento

Ontem às 15:24
04:16

"Não aparecer o carro, já por si, é um pouco estranho". GNR alargou o perímetro das buscas e usa drones para encontrar casal desaparecido em Montemor-o-Velho

Ontem às 13:40

Homem de 34 anos morre após ser baleado na Cova da Moura na Amadora

Ontem às 12:40
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Pedro e Sofia conheceram-se num check-in nos Açores. Sete anos depois deu-se um "clique" numa viagem de metro no Porto

Ontem às 08:00

Venâncio e Fátima saíram de casa na terça-feira para ir a uma consulta em Coimbra. Desde então, nunca mais foram vistos

Ontem às 14:51

É oficial: pagamento do IUC passa a ser feito em data fixa

13 fev, 14:16

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Se a Somália é perigosa, a que se deve o aumento do turismo no país?

Ontem às 16:00

Estes americanos agarram-se à esperança de obter a cidadania italiana

14 fev, 19:00

O que são as "árvores explosivas"? Este fenómeno de inverno pode não ser o que pensa

Ontem às 12:00

Ursos polares no Ártico norueguês estão mais gordos e saudáveis, apesar do degelo marinho

14 fev, 15:00

Governo paga 20 mil euros para ter Sport TV na residência oficial do primeiro-ministro

Há 3h e 45min

Seguro vence nos três concelhos que adiaram as eleições

Ontem às 20:49

Testes acima dos 150 km/h, soluções "mais caras" e uma borboleta. As seis lições que as tempestades nos deixam

Hoje às 07:00

Aldeia italiana limita acesso a igreja famosa no Instagram para travar turismo de um dia

14 fev, 17:00