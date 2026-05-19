Ameaçava os pais e provocava distúrbios em casa. Ficou em prisão preventiva

Há 1h e 52min

Suspeito detido pela GNR após denúncias

Um homem de 46 anos detido por violência doméstica contra os pais em Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, informou esta terça-feira a GNR.

Em comunicado, a GNR esclareceu que o suspeito foi presente no sábado a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Oliveira de Azeméis, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa.

O alegado agressor foi detido pela GNR na sexta-feira, na sequência de uma denúncia que dava conta de distúrbios no interior de uma habitação, envolvendo um homem exaltado e a provocar danos no imóvel.

Segundo a Guarda, os militares que se deslocaram ao local "presenciaram ameaças dirigidas à progenitora do suspeito".

Os militares apuraram ainda que o alegado agressor exercia, de forma reiterada, violência psicológica e ameaças sobre os pais, dos quais dependia economicamente, uma vez que não possui qualquer ocupação laboral, conclui a mesma nota.