Homem fica em prisão preventiva por incumprimento das medidas previamente determinadas em caso de violência doméstica em Tarouca

Há 1h e 54min

Visado tem 55 anos já tinha sido detido há um mês

Um homem de Tarouca, de 55 anos, ficou em prisão preventiva pelo alegado crime de violência doméstica e por incumprimento das medidas determinadas anteriormente, anunciou esta segunda-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo um comunicado de imprensa do Comando Territorial de Viseu da GNR, os militares do Posto Territorial de Tarouca detiveram há um mês, “fora de flagrante delito, um homem de 55 anos, pelo crime de violência doméstica”, nesse concelho no norte do distrito de Viseu.

A GNR indicou que, no âmbito de um inquérito realizado pelo Posto Territorial de Tarouca, foi emitido um Mandado de Detenção e Condução para ser presente ao Juiz de Instrução Criminal do Tribunal de Viseu.

O homem já tinha sido presente a tribunal e o novo mandado foi emitido “com vista a revisão da medida de coação, uma vez que o detido não cumpriu as medidas que anteriormente lhe haviam sido determinadas”.

“Assim, e por existir perigo de continuação da atividade criminosa, foi decidido pelo Juiz de Instrução Criminal a aplicação da medida de coação de prisão preventiva, até à realização do respetivo julgamento, tendo sido conduzido ao Estabelecimento Prisional de Viseu”, referiu a GNR.