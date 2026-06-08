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Já tinha matado a mulher e agora atropelou a ex-companheira. Homem detido pela PSP em Sintra 

Agência Lusa , WL
Há 1h e 31min
“Só ele chegar ao pé de mim era aterrorizador”. Atos de violência doméstica praticados em contexto familiar e de intimidade
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Suspeito e vítima namoravam desde 2021, mas tinham terminado a relação em abril. Homem ameaçava a ex-namorada de morte se ela voltasse a ter namorado

Um homem de 59 anos, residente no concelho de Sintra, ficou em prisão preventiva pela prática do crime de violência doméstica contra a ex-companheira, de 48 anos, informou a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Segundo um comunicado da PSP, divulgado na sexta-feira, o suspeito – com antecedentes criminais por violência doméstica, tendo cumprido pena de prisão pelo homicídio de outra ex-companheira – foi intercetado e detido na terça-feira, na freguesia de Algueirão Mem-Martins, concelho de Sintra.

De acordo com a PSP, o suspeito e a vítima, que namoravam desde 2021, com coabitação, terminaram a relação em abril e, “desde então, o suspeito ameaçava a ex-companheira”, dizendo-lhe, nomeadamente, “que a matava caso soubesse de algum novo relacionamento”.

O homem foi alvo de mandados de detenção fora de flagrante delito e de busca e apreensão, depois de, a 23 de maio, ter tentado atropelar a vítima.

Segundo relata a PSP, a mulher havia aceitado encontrar-se com o suspeito num local público, “para lhe aplicar uma medicação intramuscular para aliviar as dores”.

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Chegado ao local combinado, “o suspeito iniciou marcha na direção da vítima, que se encontrava no passeio, de costas para o veículo”, atingindo-a nas pernas e fazendo-a cair ao chão.

“A vítima conseguiu colocar-se em pé e fugir para um hotel ali perto”, tendo sofrido “dores, hematomas e escoriações nas pernas e braços”.

O suspeito apoderou-se do telemóvel da vítima, que caíra ao chão, “e abandonou o local sem [a] socorrer”, acrescenta a PSP.

Na busca não domiciliária realizada à viatura do detido foi apreendida uma faca de cozinha com 12,5 cm de lâmina.

Presente a tribunal na quarta-feira, o homem viu ser-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

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Temas: Violência Doméstica Sintra Algueirão Mem-Martim Ameaças Agressão
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