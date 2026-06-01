Agrediu a companheira à frente do filho menor, que chamou a GNR

Há 1h e 16min

GNR detém suspeito de violência doméstica em Serpa

Um homem de 48 anos foi detido pela GNR por suspeitas de ter agredido a companheira, de 43, em Vila Nova de São Bento, no concelho de Serpa, distrito de Beja.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, o Comando Territorial de Beja da GNR indicou que o suspeito foi detido, no domingo, por militares do Posto Territorial de Serpa, após terem recebido um alerta para uma situação de violência doméstica.

Ao deslocarem-se ao local, os guardas apuraram que “o suspeito terá agredido fisicamente a sua companheira, no decorrer de uma discussão no interior da residência, provocando-lhe lesões visíveis na face”.

Mesmo na presença das autoridades, “o suspeito mantinha comportamentos reiterados de violência psicológica e verbal contra a vítima, caracterizados por insultos, humilhações e atitudes de controlo, ocorridos em contexto familiar”, pode ler-se no comunicado.

Segundo a GNR, um dos filhos menores do agregado familiar presenciou a agressão e alertou as autoridades.

“Durante a intervenção policial, o suspeito adotou uma postura hostil, desobedecendo às ordens legítimas dos militares da Guarda”, e ofereceu resistência no momento da detenção e durante o transporte para as instalações policiais.

O detido foi constituído arguido e presente hoje a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Serpa, saindo em liberdade, mas sob diversas medidas de coação.

Além de termo de identidade e residência, o homem está proibido de contactar a vítima e os menores e de permanecer na residência comum, estando igualmente obrigado a afastamento da vítima num raio não inferior a 100 metros.