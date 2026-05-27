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Violência doméstica: prisão preventiva para suspeito de agredir mulher em Redondo

Agência Lusa , CM
Há 37 min
Justiça (iStockphoto)
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Segundo o MP, o homem é suspeito de ter mantido, desde o início do relacionamento amoroso, há cerca de 20 anos, "de modo reiterado e com enorme intensidade, maus-tratos psicológicos e físicos à vítima, praticando-os na presença dos cinco filhos que têm em comum, atualmente com 18, 15, 13, 10 e 6 anos"

Um homem de 39 anos foi detido e ficou em prisão preventiva por suspeitas de ter maltratado fisicamente a mulher e incendiado um barracão contíguo à casa da família, em Redondo, distrito de Évora.

Num comunicado publicado no site da Procuradoria-Geral Regional de Évora, o Ministério Público (MP) indicou que o detido está indiciado pela prática dos crimes de violência doméstica agravada, incêndio e detenção de arma proibida.

Na segunda-feira, salientou, “após ter ingerido bebidas alcoólicas em demasia e encontrando-se sob o efeito de medicação, o arguido maltratou fisicamente a mulher, tendo, posteriormente, provocado um incêndio no barracão contíguo à habitação”.

“Só a pronta intervenção dos bombeiros impediu que o mesmo se propagasse, causando estragos a imóveis de terceiros”, realçou, referindo que “o arguido detinha consigo duas armas de fogo, que lhe foram apreendidas”.

Segundo o MP, o homem é suspeito de ter mantido, desde o início do relacionamento amoroso, há cerca de 20 anos, “de modo reiterado e com enorme intensidade, maus-tratos psicológicos e físicos à vítima, praticando-os na presença dos cinco filhos que têm em comum, atualmente com 18, 15, 13, 10 e 6 anos”.

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Na sequência da detenção em flagrante delito pela GNR, o suspeito foi presente, na terça-feira, a primeiro interrogatório judicial, tendo o MP pedido a aplicação da medida de coação de prisão preventiva, a qual obteve concordância do juiz.

As investigações prosseguem sob a direção da secção do Redondo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, com a coadjuvação da GNR de Redondo.

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Temas: Violência doméstica Redondo Prisão preventiva
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