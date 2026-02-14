Homem de 39 anos em prisão preventiva após bater na namorada e filho de 4 anos

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 41min
PSP

O incidente aconteceu na via pública. A mulher e o seu filho ficaram com “ferimentos visíveis”

Um homem de 39 anos ficou em prisão preventiva após detenção na Parede, concelho de Cascais (Lisboa) pela prática do crime de violência doméstica contra a namorada e o filho dela de quatro anos, anunciou hoje a PSP.

Em comunicado, a PSP explica que através de um mandado de detenção fora de flagrante delito intercetou e deteve “um homem, de 39 anos de idade, pela prática do crime de violência doméstica contra a sua namorada, de 30 anos de idade, bem como contra o filho da mesma, menor, de quatro anos de idade”.

O crime de violência doméstica ocorreu a 8 de fevereiro, após uma discussão motivada por um “motivo fútil”, refere a polícia, indicando com relação de namoro do suspeito com a vítima terá começado no início de 2025.

O suspeito ter-se-á dirigido à vítima na via pública, junto a uma loja, “começando a injuriá-la e acusando-a de traições”, lê-se no comunicado da PSP, que acrescenta que o suspeito “sempre apresentou uma personalidade possessiva e excessivamente ciumenta, injuriando-a e insinuando frequentemente que a mesma o traia com vários homens”.

“Ao chegar junto da vítima, o suspeito desfere-lhe uma chapada e, de seguida, tenta tirar-lhe o telemóvel que a mesma segurava na mão, sem sucesso. Por não ter conseguido retirar o telemóvel da vítima, o mesmo empurra-a e desferiu-lhe novamente chapadas, fazendo com que a mesma se desequilibrasse, tendo o filho que se encontrava ao colo embatido com a cabeça no aro de uma porta”.

A mulher e o seu filho ficaram com “ferimentos visíveis”.

O processo culminou na emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito que foram cumpridos em 11 de fevereiro. O suspeito foi ouvido pelas e ficou em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.

Temas: Violência doméstica PSP

Crime e Justiça

Homem de 39 anos em prisão preventiva após bater na namorada e filho de 4 anos

Há 1h e 41min

Motorista de TVDE detido por violação fica em prisão preventiva

Há 1h e 44min

"Ele admitiu que mexe no meu telemóvel sem eu saber". O chip era falso, mas o alerta da APAV é real - e já atingiu 63% dos jovens

Hoje às 09:00

Homem atinge ex-mulher a tiro em plena via pública em Mesão Frio

Ontem às 20:28
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

É oficial: pagamento do IUC passa a ser feito em data fixa

Ontem às 14:16

Maior porta-aviões dos EUA recebeu ordens para navegar para o Médio Oriente

Ontem às 06:50

O preço dos combustíveis vai mudar: quando e quanto

Ontem às 10:23

"O apoio de uma ponte nunca devia ser feito na zona do dique", "esquecemo-nos de implementar" medidas: por que motivo a A1 ruiu

12 fev, 16:41

"Somos muito maus a aprender com os erros" e isso ajuda a explicar porque é que parte da A1 ruiu e Coimbra está como está

Ontem às 12:00

"Fechem torneiras do gás, desliguem a eletricidade", "preparem bens essenciais e medicamentos", "no limite preparem-se para serem deslocados": Proteção Civil emite recomendações para algumas zonas

12 fev, 13:44

Dono atirou cão para barragem da Guarda e foi condenado por abandono

10 fev, 13:05
opinião
Miguel Sousa Tavares

Miguel Sousa Tavares tem uma "excelente pergunta" para André Ventura a propósito da destruição do país

12 fev, 22:55

Proteção Civil faz aviso para depois das 18:00 na Grande Lisboa, península de Setúbal e zona Oeste

12 fev, 13:24

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Há uma guerra aberta entre a Universidade Nova e a Nova SBE. O inglês é o cerne da questão

12 fev, 20:44

Assembleia da República aprova voto de pesar pela morte de Alex Pretti com abstenção do Chega

Ontem às 13:02