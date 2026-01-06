Filho detido no Porto por suspeita de agredir com uma faca o pai

Agência Lusa , AM
6 jan, 12:46
PSP (Lusa)

Suspeito ficou proibido de se aproximar e de contactar a vítima

Um homem, de 44 anos, foi detido na cidade do Porto pelo crime de violência doméstica, por alegadamente agredir com uma faca o pai, de 72 anos.

“O suspeito foi surpreendido com a arma branca na mão e a limpar vestígios hemáticos, após uma discussão com o seu progenitor, de 72 anos, a quem desferiu uma facada na zona frontal da cabeça”, explica o Comando Metropolitano do Porto da PSP, em comunicado.

A PSP realça que o arguido “adotou sempre um comportamento hostil perante a presença policial, chegando mesmo a injuriá-los”.

O detido foi presente às autoridades judiciárias, as quais aplicaram a medida de coação de afastamento e proibição de contacto com a vítima.

A detenção aconteceu pelas 22:20 de domingo na Rua Peso da Régua, no Porto.

Temas: Violência Doméstica PSP Detidos

