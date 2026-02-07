Prisão preventiva para homem por maltratar mãe de 88 anos

Agência Lusa , PP
Há 1h e 24min
Estabelecimento prisional (Lusa/Tiago Petinga)

A idosa descreveu à PSP “um padrão prolongado de maus-tratos físicos e psicológicos, referindo que o filho consome álcool e estupefacientes desde a adolescência” e se tornou “progressivamente mais agressivo”

Um homem de 67 anos foi detido em Oeiras por suspeito do crime de violência doméstica contra a sua mãe, de 88 anos e com mobilidade bastante reduzida, e ficou em prisão preventiva, disse hoje a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa deu conta de que o homem foi detido na quinta-feira “fora de flagrante delito”, na sequência de uma chamada sobre desavenças em ambiente familiar naquele concelho do distrito de Lisboa.

Segundo a PSP, os polícias estabeleceram contacto com a vítima, que relatou “ter sido empurrada pelo filho por motivos fúteis”.

Durante a investigação, a idosa descreveu à PSP “um padrão prolongado de maus-tratos físicos e psicológicos, referindo que o filho consome álcool e estupefacientes desde a adolescência” e se tornou “progressivamente mais agressivo”.

“Relatou empurrões repetidos, episódios em que o suspeito lhe cospe no rosto, destruição de objetos no interior da habitação e injúrias constantes, com recurso a expressões insultuosas e ameaçadoras, o que a leva a refugiar-se no quarto e a evitar cruzar-se com o agressor”, lê-se na nota.

Há cerca de quatro meses, a mulher “sofreu uma queda provocada por um ‘encosto’ do suspeito, da qual resultou uma fratura da bacia e a consequente mobilidade reduzida, tendo necessitado de tratamento hospitalar”.

“Atendendo à idade avançada da vítima, à sua especial vulnerabilidade física, ao historial de episódios anteriores e às recentes comunicações à polícia, foram emitidos mandados de detenção fora de flagrante delito para o suspeito, que foi localizado e detido”, precisou a PSP.

Após sujeito a primeiro interrogatório judicial, o homem ficou sob a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.

Temas: Violência doméstica Prisão preventiva Maltratar Mãe 88 anos

Crime e Justiça

Prisão preventiva para homem por maltratar mãe de 88 anos

Há 1h e 24min
02:27

"Causou-me traumas, mas decidi contar": vítima fala pela primeira vez após condenação de professor de equitação por abuso de menores

Há 2h e 42min

PJ detém três suspeitos em Oeiras por crimes de roubo e sequestro

Hoje às 11:13
02:14

O momento em que Fernando Madureira saiu em liberdade

Ontem às 18:18
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Depressão Marta: Lisboa anuncia encerramento de vários espaços públicos durante o fim de semana

Ontem às 20:20

Depressão Marta vai entrar por Lisboa e Setúbal com muita chuva. Período entre a manhã e o início da tarde é o mais preocupante

Hoje às 00:15

Depressão Marta está a chegar: quase todos os distritos sob aviso laranja

Ontem às 17:25

Crise bancária e queda do petróleo ameaça "economia de guerra" russa

Ontem às 17:16

Fernando Madureira foi libertado mas não pode ir ao FC Porto-Sporting

Ontem às 17:08

Comboio de tempestades não pára: depressão Marta "deverá ser mais severa que a Leonardo" mas também "mais circunscrita"

Ontem às 18:55

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:20

ASAE vai andar no terreno para garantir que não há "aumentos injustificados" nos preços dos materiais de construção por causa do mau tempo

5 fev, 20:09

"Não veio ninguém" ver se Catarina precisa de pão e água

Ontem às 08:00

Pensões de fevereiro são pagas hoje e trazem uma compensação de IRS

Ontem às 08:49

Esta notícia interessa também a quem tem geradores: preços dos combustíveis mudam na próxima semana - um sobe, outro desce

Ontem às 10:17

Há nova tempestade a caminho de Portugal. Chama-se Marta e chega este sábado

5 fev, 19:59