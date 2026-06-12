Homem fica em prisão preventiva por agredir a mãe de 77 anos

Agência Lusa , MSM
Há 32 min
Crime
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A GNR diz ter apurado agressões físicas e psicológicas exercidas de forma reiterada contra a vítima

Um homem, de 51 anos, detido pela GNR em Vila Nova de Gaia por alegada violência física e psicológica contra a mãe, de 77 anos, vai aguardar o desenvolvimento do processo em prisão preventiva, anunciou esta sexta-feira a GNR.

No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito exercia, de forma reiterada, violência física e psicológica contra a sua mãe.

Em comunicado, a GNR esclarece que, no seguimento das diligências de investigação realizadas, foi dado cumprimento a um mandado de detenção, culminando na prisão do suspeito na quinta-feira no concelho de Vila Nova de Gaia.

O detido foi presente ao Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.

A GNR relembra que a violência doméstica constitui um crime público e que denunciar situações desta natureza poderá contribuir para a salvaguarda da integridade física e psicológica das vítimas.

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Os casos podem ser denunciados no Portal Queixa Eletrónica, em https://queixaselectronicas.mai.gov.pt; via telefónica, através do número europeu de emergência 112; no Posto da GNR mais próximo à área de residência, em www.gnr.pt/contactos.aspx; na aplicação App MAI112, disponível e destinada exclusivamente aos cidadãos surdos, em http://www.112.pt/Paginas/Home.aspx e na aplicação SMS Segurança, direcionada a pessoas surdas em www.gnr.pt/MVC_GNR/Home/SmsSeguranca.

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Temas: Violência Doméstica Prisão Preventiva GNR Vila Nova de Gaia
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