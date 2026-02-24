Homem inconformado com fim da relação começou a perseguir e a gravar a ex-namorada. Acabou detido

Há 1h e 15min

Vítima foi obrigada a alterar as suas rotinas para escapar à perseguição

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na Amadora um homem suspeito dos crimes de violência doméstica agravada, perseguição, gravação e fotografias ilícitas e de falsidade informática, sendo vítima a sua ex-companheira, divulgou esta terça-feira a PJ em comunicado.

A detenção, na segunda-feira, aconteceu após uma busca domiciliária para recolha de prova e apreensão dos equipamentos usados para fazer chamadas, enviar mensagens e e-mails para a vítima, bem como para criar perfis falsos em plataformas digitais, com o objetivo de denegrir a sua imagem, humilhá-la e limitar a sua liberdade e autodeterminação.

Segundo a investigação, o homem estaria inconformado com o final da relação com a ex-companheira, tendo-a perseguido presencial e digitalmente, provocando-lhe ansiedade, perturbações do sono e depressão.

Numa escalada de isolamento social, a vítima viu-se compelida a alterar as suas rotinas diárias, num quadro de temor constante pela sua segurança pessoal, justificou a PJ.