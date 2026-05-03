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Mulher esfaqueia companheiro na cara e na cabeça

Agência Lusa , MM
Há 1h e 23min
Faca

Vítima teve de receber tratamento hospitalar e a agressora foi detida em flagrante delito

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Uma mulher de 49 anos foi detida pela PSP por tentativa de homicídio do companheiro em contexto de violência doméstica, sendo suspeita de o ter ferido com gravidade através de esfaqueamento, em Portalegre, revelou hoje fonte policial.

Contactada pela agência Lusa, fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) explicou que a mulher é suspeita de homicídio na forma tentada, em contexto de violência doméstica, e vai ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Portalegre, na segunda-feira.

No sábado, por volta das 19:00, o Comando Distrital de Portalegre da PSP recebeu o alerta para “uma situação de agressões no interior de uma residência, em contexto de violência doméstica”, naquela cidade alentejana.

Após chegarem ao local, os agentes depararam-se, “com um casal no interior da habitação”, sendo que “a vítima, um homem de 55 anos, apresentava sangue na face e foi possível observar que tinha sido esfaqueado na cabeça e em algumas partes do corpo”.

“Foi considerado ferido grave e transportado para o hospital de Portalegre, do qual recebeu alta durante a noite”, acrescentou a fonte da PSP.

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A polícia deteve “a alegada agressora, a companheira, de 49 anos”, tendo encontrado e apreendido “a presumível arma do crime, uma faca”.

“A discussão terá tido origem em motivos fúteis”, disse a fonte da PSP, acrescentando que o caso foi entregue à Unidade Local de Investigação Criminal (ULIC) de Évora da Polícia Judiciária (PJ), a força policial responsável pelas averiguações.

Temas: Violência Doméstica Mulher Agressora Psp
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