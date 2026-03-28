Violência doméstica: Homem morre em despiste após matar mulher em Castelo de Vide

Há 1h e 18min

Mulher de 28 anos foi morta em casa

O homem de 42 anos que morreu hoje num despiste rodoviário no concelho de Avis, distrito de Portalegre, é o suspeito do homicídio da ex-companheira, de 28 anos, em Castelo de Vide, revelou fonte judicial.

A vítima mortal do despiste ocorrido na Estrada nacional 243 (EN243) “é o suspeito do homicídio da mulher em Castelo de Vide, sua ex-companheira”, disse a mesma fonte judicial, em declarações à agência Lusa.

Como a Lusa já tinha noticiado, o homem morreu na sequência do despiste do automóvel em que seguia, ao quilómetro 107,5 da EN243, na zona do Alto da Malhadinha, concelho de Avis, de acordo com fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo.

Segundo a mesma fonte, o alerta para o sinistro foi dado às 14:09.

Um total de 20 operacionais, apoiados por sete veículos, foram mobilizados para o local, incluindo meios dos bombeiros, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com a viatura média de emergência e reanimação (VMER)de Portalegre e a ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Ponte de Sor.

Foi igualmente acionado o helicóptero do INEM de Évora, que acabou por não ser necessário.

Antes, pelas 11:43, o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo disse à Lusa ter recebido o alerta para “um cenário de homicídio” de uma mulher, de 28 anos, no seu domicílio, numa rua de Castelo de Vide, igualmente no distrito de Portalegre.

“A mulher não apresentava ferimentos externos e o óbito foi atestado pelo médico da VMER de Portalegre”, do INEM

Em declarações à Lusa, fonte da PJ, polícia de investigação criminal que foi alertada às 13:30, confirmou ter tomado conta da ocorrência e disse tratar-se de “um homicídio em contexto de violência doméstica”.

De acordo com a PJ, havia “um relacionamento entre o homicida e a vítima”, não se encontrando o suspeito no local. A PJ disse estar a efetuar diversas diligências investigatórias.

Também contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR disse que foi alertada para este caso às 11:45.

“Confirmo que há uma vítima mortal, uma mulher. Foi acionado o piquete da Polícia Judiciária e vão ser feitos exames, nomeadamente autópsia, para apurar a causa da morte”, limitou-se a acrescentar.

Para esta ocorrência foram mobilizados 16 operacionais, apoiados por oito veículos, entre bombeiros, GNR, PJ e INEM, não só com a VMER, mas também com uma equipa de apoio psicológico em crise, para “ajudar os familiares”, disse o comando sub-regional da Proteção Civil.