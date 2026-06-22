Quatro crianças mortas em sete meses: 2025 já igualou o ano mais trágico para menores vítimas de violência doméstica desde 2019

Há 1h e 16min

REVISTA DE IMPRENSA | Os episódios mais recentes, ocorridos em Santarém e Valpaços, voltaram a expor a vulnerabilidade das crianças em ambientes marcados pela violência familiar

Ainda nem terminou o mês de julho e 2025 já se tornou um dos anos mais negros para as crianças vítimas de violência doméstica em Portugal, avança o Jornal de Notícias. Quatro menores perderam a vida em contexto de violência familiar, igualando o registo de 2022, que até agora era o ano mais mortífero desde 2019. O número supera já o total de vítimas registado em todo o ano de 2024, quando morreram duas crianças, depois de 2023 não ter contabilizado qualquer caso.

Os episódios mais recentes, ocorridos em Santarém e Valpaços, voltaram a expor a vulnerabilidade das crianças em ambientes marcados pela violência familiar. Dados da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), com base em informação da Polícia Judiciária, mostram que, em apenas sete meses, o país atingiu o pior registo dos últimos anos. Os mesmos dados revelam ainda que, para fugir à violência, muitas crianças acompanham as mães para estruturas de acolhimento. Só no ano passado, a Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica acolheu 2585 menores e 2973 mulheres.

A quarta vítima mortal deste ano foi uma menina de quatro anos, que morreu na madrugada de domingo, em Santarém. Segundo as informações conhecidas, um homem de 33 anos agarrou na filha e lançou-se com ela da varanda de um oitavo andar, depois de uma discussão com a companheira. O casal, de origem indiana e residente em Portugal há vários anos, encontrava-se em processo de separação. A mãe assistiu ao sucedido e ficou em estado de choque, tendo necessitado de assistência hospitalar.

De acordo com o que foi apurado, o homem estava referenciado pela PSP desde 2024 por suspeitas de violência doméstica sobre a companheira, existindo pelo menos duas queixas contra si. Na noite do crime, a mulher terá ameaçado contactar familiares do marido para denunciar a situação.