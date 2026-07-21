Criança de 11 anos esfaqueia o pai ao tentar proteger a mãe

Daniela Rodrigues
Há 42 min
PSP (Lusa)
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Quando os meios policiais chegaram ao local, o menor encontrava-se na escada do prédio com a faca ainda na mão

Uma criança de 11 anos esfaqueou o pai, de 61 anos, no braço e na perna, na manhã desta terça-feira, ao tentar proteger a mãe, de 42 anos, durante uma situação de agressões mútuas entre o casal, em Lisboa.

O incidente ocorreu cerca das 11:00. Quando os meios policiais chegaram ao local, o menor encontrava-se na escada do prédio com a faca ainda na mão.

O homem foi assistido no local pelos bombeiros.

O homem e a mulher foram transportados para uma esquadra para formalização da denúncia e restantes procedimentos policiais.

O caso está a ser investigado.

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Temas: Violência doméstica Menor esfaqueia pai Criança ataca pai
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