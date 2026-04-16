Idosa de 76 anos agredida com martelo em estado grave

Há 1h e 48min

O alerta foi dado cerca das 04:00

Uma mulher de 76 anos ficou gravemente ferida na sequência de um alegado caso de violência doméstica ocorrido na madrugada desta quinta-feira em Lisboa.

O alerta foi dado cerca das 04:00. A vítima terá sido agredida pelo seu companheiro, um homem de 77 anos, com recurso a um martelo, sofrendo ferimentos graves na cabeça.

Os meios de socorro foram acionados, tendo a vítima recebido assistência no local antes de ser transportada com carácter de urgência para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde permanece internada em estado considerado grave.

As autoridades competentes tomaram conta da ocorrência, encontrando-se o caso a ser investigado como crime de violência doméstica. O alegado agressor foi identificado e deverá ser presente às autoridades judiciais para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.