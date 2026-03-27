Agrediu a companheira grávida com murros e pontapés "em todo o corpo". Tribunal condena-o a quatro anos de prisão

Agência Lusa , MFP
Há 56 min
Justiça

Arguido que agrediu "por três vezes" a vítima já tinha antecedentes criminais, incluindo crimes contra as pessoas

O Tribunal de Portalegre condenou um homem a uma pena de quatro anos de prisão efetiva pela prática de um crime de violência doméstica agravado contra a companheira, foi divulgado esta sexta-feira.

Em comunicado publicado na página de Internet da Procuradoria da República da Comarca de Portalegre, consultado pela agência Lusa, o MP indica que o acórdão foi proferido na quinta-feira.

Os factos, segundo o Ministério Público (MP), ocorreram entre fevereiro e junho de 2025 e tiveram como vítima a companheira, “a qual se encontrava grávida”.

“Em síntese, ficou provado que, no espaço de quatro meses, o arguido agrediu, por três vezes a vítima, duas das quais, de modo bastante violento, com murros e pontapés por todo o corpo, incluindo no abdómen, apesar de saber da gravidez”, pode ler-se.

Na sequência do ocorrido, o MP acrescenta que a vítima “teve que receber assistência hospitalar”.

Além do “elevado grau de ilicitude”, o MP acrescenta que o tribunal “levou em consideração a personalidade ciumenta, controladora, agressiva e manipuladora” do arguido e o “risco de reincidência”.

O MP adianta também que “foram ainda considerados” os antecedentes criminais do arguido, o qual regista condenações anteriores, incluindo por crimes contra as pessoas.

“De resto, os factos objeto de julgamento foram praticados pouco tempo depois da saída da prisão, em liberdade condicional”, acrescentam.

Temas: Violência doméstica Justiça Crime Agressões

Crime e Justiça

Cuidador detido por maus-tratos à tia de 96 anos. Idosa encontrada "em estado de elevada debilidade e sem reação"

Há 55 min

Agrediu a companheira grávida com murros e pontapés "em todo o corpo". Tribunal condena-o a quatro anos de prisão

Há 56 min

Seis anos e três meses de prisão para homem apanhado com 125 quilos de canábis

Há 57 min

Avô detido por abuso sexual das três netas menores em Aveiro

Há 2h e 43min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Morreu Noelia Castillo, a jovem paraplégica que esperou 601 dias pela eutanásia

Ontem às 19:43

Aprovado: um só herdeiro vai poder provocar a venda de um imóvel de uma herança indivisa ao fim de dois anos

Hoje às 13:45

Anos depois da ajuda na Ucrânia, a Rússia está a retribuir o favor ao Irão

Ontem às 08:55

Os EUA estão a deportar dezenas de ucranianos. Muitos deles vão diretos para a guerra contra a Rússia

Hoje às 10:56

Tribunal decide que a sangria feita apenas com vinho não paga imposto extra

Hoje às 09:55

Vivem há anos nas casas, pagaram por isso e estão a ser despejados. Moradores suspeitam da venda dos seus apartamentos

25 mar, 07:00

Subida galopante dos combustíveis abranda na próxima semana. Gasóleo deve aumentar muito pouco e gasolina até pode descer

Ontem às 08:00

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

"Impasse não é favorável à Rússia". Como a Ucrânia está a "moer" a nova ofensiva russa

Ontem às 07:00

Europa arrisca-se a ficar "no centro da crise energética" e Portugal "tem sido muito lento a tomar medidas"

Hoje às 07:00

Preços da gasolina e do gasóleo descem ligeiramente em Portugal na próxima semana

Hoje às 10:13

Arqueólogo poderá ter descoberto os restos mortais de D’Artagnan

Ontem às 20:18