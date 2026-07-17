Mulher morre após ter sido brutalmente agredida em casa. Marido é o principal suspeito

Há 2h e 2min

GNR deteve o homem. As circunstâncias do crime estão a ser investigadas

Uma mulher, com cerca de 70 anos, morreu esta sexta-feira depois de ter sido brutalmente agredida na casa onde vivia com o marido, em Confulcos, no concelho de Vouzela, Viseu. O alerta foi recebido cerca das 11:30.

A TVI e a CNN Portugal sabem que a vítima foi agredida à facada e não resistiu à gravidade dos ferimentos, acabando por morrer no local.

O principal suspeito é o marido, que foi detido pelas autoridades.

As circunstâncias do crime estão a ser investigadas pelas autoridades competentes.