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Mulher morre após ter sido brutalmente agredida em casa. Marido é o principal suspeito

Daniela Rodrigues
Há 2h e 2min
GNR
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GNR deteve o homem. As circunstâncias do crime estão a ser investigadas

Uma mulher, com cerca de 70 anos, morreu esta sexta-feira depois de ter sido brutalmente agredida na casa onde vivia com o marido, em Confulcos, no concelho de Vouzela, Viseu. O alerta foi recebido cerca das 11:30.

 A TVI e a CNN Portugal sabem que a vítima foi agredida à facada e não resistiu à gravidade dos ferimentos, acabando por morrer no local. 

O principal suspeito é o marido, que foi detido pelas autoridades.

As circunstâncias do crime estão a ser investigadas pelas autoridades competentes.

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Temas: Violência doméstica Homicídio Vouzela Crime GNR
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