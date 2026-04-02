GNR retira casal de 84 e 90 anos de casa devido a maus-tratos. Cuidadora fechou-os num quarto

Agência Lusa , MCN
2 abr, 14:02
Idoso

Estavam fechados dentro de um quarto, sem condições de higiene e salubridade muito precárias

A GNR procedeu à retirada de um casal de 84 e 90 anos da própria casa, por serem vítimas de violência doméstica e maus-tratos. Aconteceu no concelho de Aveiro, informou esta quinta-feira a GNR.

Em comunicado, a GNR esclareceu que, no âmbito de uma denúncia, os militares da Guarda deslocaram-se na terça-feira à residência do casal e encontraram ambos fechados dentro de um quarto, em condições de higiene e salubridade muito deficitárias.

Segundo a Guarda, foi possível apurar, no decorrer da ação, que o casal era alvo de maus-tratos, negligência e violência física por parte da cuidadora, a companheira do filho do casal.

A GNR referiu ainda que o casal foi encaminhado para o hospital de Aveiro e a suspeita foi identificada, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial de Aveiro.

A ação contou com o reforço dos militares do Posto Territorial de Aveiro.

Temas: Violencia Doméstica GNR Aveiro Maus tratos

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