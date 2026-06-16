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Agredia mãe, padrasto e avós. Ficou em prisão preventiva

Agência Lusa , MSM
Há 19 min
GNR
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A GNR diz ter encontrado o suspeito a agredir o padrasto

Um homem de 26 anos ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido em flagrante delito a agredir e a exercer pressão psicológica sobre mãe, padrasto e avós, anunciou esta terça-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Numa nota de imprensa, o Comando Territorial de Viseu da GNR indicou que deteve na sexta-feira, “em flagrante delito, um homem de 26 anos por violência doméstica”, no concelho de Viseu.

Após ter sido ouvido em Tribunal, ficou em prisão preventiva.

“No âmbito de um pedido de auxílio recebido através do 112, os militares da GNR deslocaram-se ao local e surpreenderam o suspeito a agredir fisicamente o padrasto, tendo procedido à sua detenção”.

A GNR revelou que, no decorrer da ação, “foi ainda possível apurar que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre a progenitora, o padrasto e os avós, com quem coabitava e que se encontravam numa situação de especial vulnerabilidade”.

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Temas: Violência doméstica GNR Prisão preventiva Tribunal Viseu

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