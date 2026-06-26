Homem que esfaqueou mulher em centro comercial de Leiria e fugiu de autocarro para Lisboa fica em prisão preventiva

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No momento da detenção, o homem encontrava-se ainda na posse da faca utilizada na agressão

O homem suspeito de ter esfaqueado uma mulher no parque de estacionamento subterrâneo do Leiria Shopping ficou em prisão preventiva, após ter sido ouvido na tarde desta sexta-feira por um juiz de instrução criminal no Tribunal de Leiria.

O suspeito foi detido pela PSP na estação rodoviária de Sete Rios, em Lisboa, depois de ter fugido do local da agressão.

Após o ataque, ocorrido cerca das 13:15 de quinta-feira, abandonou o local de táxi em direção ao terminal rodoviário de Leiria, onde apanhou um autocarro com destino à capital. Acabaria por ser localizado e detido pelas autoridades à chegada a Lisboa.

No momento da detenção, o homem encontrava-se na posse da faca utilizada na agressão.

O suspeito possui antecedentes relacionados com violência doméstica contra a vítima e uma ex-namorada.

A vítima, de 46 anos, foi assistida no local pelos meios de socorro e posteriormente transportada para o Hospital de Leiria. Entretanto foi transferida para o Hospital de Coimbra.

O automóvel do suspeito foi recolhido pelas autoridades no âmbito da investigação.

O casal foi captado pelas câmaras de videovigilância do centro comercial antes da ocorrência, imagens que se revelaram relevantes para o esclarecimento dos factos.

Na tarde desta sexta-feira, o juiz de instrução criminal determinou a aplicação da medida de coação mais gravosa, ficando o suspeito a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.