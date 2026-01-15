Detido suspeito de "comportamentos agressivos" contra ex-mulher e filha em Estremoz

Agência Lusa , AM
Há 53 min
Violência doméstica (Getty Images)

Suspeito ficou sujeito às medidas de coação de não permanecer sem autorização no concelho de Estremoz e na residência e locais onde as vítimas se encontrem e proibido de as contactar por qualquer meio, controlado por pulseira eletrónica

Um homem, de 50 anos, foi detido por suspeitas de maltratar física e psicologicamente a ex-mulher e a filha menor e de intensificar “comportamentos agressivos” no final de 2025, em Estremoz, distrito de Évora.

Num comunicado publicado no ‘site’ da Procuradoria-Geral Regional de Évora, o Ministério Público (MP) indicou que o suspeito foi detido fora de flagrante delito e presente, na quarta-feira, a primeiro interrogatório judicial.

Segundo o MP, o homem está indiciado da prática de dois crimes de violência doméstica agravado contra a ex-mulher, de 49 anos, e a filha, de 15.

O arguido encontra-se “fortemente indiciado” de, “no decurso do relacionamento, que perdurou desde o ano de 2000 até 2023”, maltratar “física e psicologicamente as vítimas”, adiantou.

Após a separação, realçou o MP, “o arguido voltou a contactar as vítimas, encetando novos comportamentos agressivos, que se intensificaram no último trimestre de 2025”, depois de ter conseguido saber o local onde as vítimas residiam.

“Os factos ocorreram em Estremoz, cidade para onde as vítimas se deslocaram, após fuga a que foram obrigadas a encetar da residência onde anteriormente viviam com o arguido, sita em Penafiel”, frisou.

O MP assinalou que, em relação a factos anteriores, está em curso um outro inquérito, na Comarca de Porto-Este, alvo de suspensão provisória, com o arguido a ficar vinculado a injunções e regras de conduta, que “grosseiramente violou”.

Após o primeiro interrogatório judicial, o detido ficou sujeito às medidas de coação de não permanecer sem autorização no concelho de Estremoz e na residência e locais onde as vítimas se encontrem e proibido de as contactar por qualquer meio, controlado por pulseira eletrónica.

As investigações prosseguem sob a direção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Estremoz, com a coadjuvação da PSP de Estremoz.

Temas: Violência Doméstica Estremoz Comportamentos agressivos Detido

Crime e Justiça

Detido suspeito de "comportamentos agressivos" contra ex-mulher e filha em Estremoz

Há 53 min

Adolescente de 15 anos decisivo para a detenção de homem de 34 suspeito de violência doméstica

Há 3h e 30min

Linha SOS Ambiente da GNR recebeu em 2025 o maior número de queixas

Hoje às 08:30

Carjacking no Porto termina com perseguição e quatro feridos em Gondomar

Hoje às 08:26
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Tracking poll, dia 10: Cotrim desliza mas mantém-se no trio liderado por Seguro e Ventura. Gouveia e Mendes de fora

Ontem às 20:35

Avião "civil" de frota secreta militar dos EUA esteve envolvido no primeiro ataque a barco nas Caraíbas

Ontem às 12:30

Funcionários aconselhados a abandonarem a maior base militar dos EUA no Médio Oriente

Ontem às 10:16

Polémica entre FC Porto e fotojornalistas: sindicato pede recusa de imposições para trabalhar no Estádio do Dragão

Ontem às 17:05

Incêndio deflagra em prédio no centro de Lisboa

Ontem às 16:44

Alerta vermelho: Ucrânia não sabe onde estão 200 mil soldados e outros dois milhões fugiram ao serviço militar

Ontem às 17:27

Ex-assessora da IL que acusa Cotrim de assédio diz que "os factos foram reportados em sede interna no decurso de 2023"

Há 3h e 7min

Candida auris: o que é preciso saber sobre este fungo - perigos, proteção, transmissão, fatores de risco, tratamento

13 jan, 11:00

"Podia ter sido muito pior" mas a Dinamarca volta dos EUA num "profundo desacordo" sobre a Gronelândia

Ontem às 19:31

FC Porto-Benfica (ou como Mourinho foi obrigado a provar o veneno que tantas vezes lançou)

Ontem às 22:48

Pentágono comprou dispositivo em operação secreta que estará na origem de problemas de saúde misteriosos entre espiões e militares. Vítimas suspeitam da Rússia

Ontem às 11:32
opinião
Bernardo Mota Veiga

Parlamento aprova estatuto do Idoso mas a idade não explica a velhice (nem a fatura do abandono de 800 euros por dia)

12 jan, 11:54