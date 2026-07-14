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Mulher esfaqueia homem em Lisboa após ser agredida. Vítima está em estado grave

Daniela Rodrigues
Há 31 min
Polícia (PSP)
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O homem e a mulher foram detidos pelo crime de violência doméstica

Um homem ficou gravemente ferido na sequência de um episódio de violência doméstica ocorrido esta noite em Lisboa.

Uma mulher encontrava-se na companhia de uma amiga quando ambas terão sido agredidas pelo companheiro da suspeita. Perante a alegada agressão e, ao que tudo indica, numa tentativa de se defender, a mulher recorreu a uma arma branca, atingindo o homem com vários golpes.

A vítima, do sexo masculino, sofreu diversos ferimentos e foi transportada para o Hospital de Santa Maria, onde deu entrada em estado considerado grave.

O homem e a mulher foram detidos pelo crime de violência doméstica. 

O caso esta a ser investigado. As autoridades pretendem apurar as circunstâncias do incidente e determinar as responsabilidades de cada um dos intervenientes.

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Temas: Violência Doméstica Esfaqueamento Estado grave Detenções
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Crime e Justiça

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