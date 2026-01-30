Amadora. Idosa em estado grave após ser esfaqueada na via pública 

Daniela Rodrigues
Há 37 min
PSP

Suspeito é o marido de 90 anos e foi detido pelas autoridades no local

Uma mulher de 82 anos ficou em estado grave após ter sido violentamente agredida pelo marido, de 90 anos, esta quinta-feira, na Rua João Corte Real, na Amadora. 

A agressão ocorreu na via pública, onde a vítima foi encontrada caída no chão, a sangrar abundantemente, com ferimentos na face e na nuca, incluindo um corte profundo no rosto. Os primeiros socorros foram prestados pelos polícias que chegaram de imediato ao local, até à chegada dos meios de emergência.

A idosa foi posteriormente transportada para o Hospital São Francisco Xavier onde deu entrada em estado grave.

O suspeito foi detido pelas autoridades no local. Testemunhas relataram  que o agressor mantém há algum tempo uma atitude agressiva para com a vítima, motivada por ciúmes e que fez várias ameaças de morte. 

O caso está a ser investigado pelas autoridades, estando a ocorrência a ser tratada como violência doméstica, tendo em conta a relação entre agressor e vítima e a gravidade das agressões.

Temas: Violência Doméstica Esfaqueamento Amadora Crime

