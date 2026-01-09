GNR deteve suspeito de ameaçar ex-companheira em Braga, tribunal libertou-o

Agência Lusa , AM
Ontem às 12:42
Unidade de Intervenção da GNR (Lusa/Tiago Petinga)

Suspeito ficou proibido de contacto com a vítima por qualquer forma

A GNR deteve, em Braga, um homem de 56 anos suspeito de violência doméstica sobre a ex-companheira, mas o tribunal libertou-o.

Em comunicado, a GNR refere que, na sequência de uma investigação que decorre desde outubro de 2025, foi possível apurar que o suspeito “exercia ameaças” contra a ex-companheira, de 49 anos.

Na segunda-feira, a GNR deu cumprimento a um mandado de detenção e a um mandado de busca domiciliária, tendo apreendido sete espingardas, uma pistola e 323 munições de diversos calibres.

As armas e as munições foram entregues no Núcleo de Armas e Explosivos da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Braga.

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Braga e acabou libertado, ficando proibido de contacto com a vítima por qualquer forma.

Está ainda proibição de aproximação da vítima num raio de 500 metros.

