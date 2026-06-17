Violência doméstica. Homem detido em Carnaxide por ameaças e perseguição à ex-companheira e sua família

Há 1h e 37min

Durante a operação da PSP foi detido um segundo homem por tráfico de droga

A PSP deteve dois homens, de 49 e 34 anos, no âmbito de uma operação policial realizada em Carnaxide, Lisboa, pelos crimes de violência doméstica, posse de arma proibida e tráfico de estupefacientes.

A operação foi desencadeada no âmbito de um inquérito por violência doméstica agravada e ameaça agravada, em que o suspeito, de 49 anos, se encontrava fortemente indiciado por factos praticados contra a sua ex-companheira e familiares próximos, num contexto de violência física, psicológica, controlo, perseguição e ameaças reiteradas.

A relação entre o suspeito e a vítima durou cerca de 24 anos. Após o fim da da relação, os comportamentos ameaçadores e persecutórios terão escalado, gerando forte receio pela integridade física e pela vida da vítima e do seu agregado familiar.

No decurso das buscas foi ainda detido em flagrante delito um segundo homem, de 34 anos, por suspeita da prática dos crimes de tráfico de estupefacientes e detenção de arma proibida.

Foi apreendido diverso material relacionado com a atividade de tráfico de droga, incluindo uma arma de fogo e munições, quantidades de substâncias estupefacientes, dinheiro em numerário, telemóveis, material utilizado para pesagem, corte e acondicionamento de droga, bem como armas brancas.

Os detidos foram presentes a Autoridade Judiciária competente para 1.º interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.