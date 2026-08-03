Homem detido à porta da esquadra de Leiria por agredir companheira na presença do filho de dois anos

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Segundo a PSP, o suspeito é motorista de profissão, está desempregado e é reincidente na prática de crimes de violência doméstica

Um homem de 28 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública à porta da esquadra de Leiria por suspeita da prática de um crime de violência doméstica contra a companheira, informou esta segunda-feira aquela força policial.

A detenção ocorreu no sábado, em flagrante delito, quando o agente que se encontrava de serviço no interior da esquadra acorreu junto do suspeito, ao aperceber-se de uma altercação de ordem no exterior do Comando Distrital de Leiria, refere a PSP numa nota de imprensa.

Ao chegar ao local, o polícia deparou-se com um “homem ensanguentado, aos murros ao para-brisas da viatura onde se encontrava a vítima”, de 26 anos e o filho de ambos, de 2 anos.

O agente “lançou-se sobre o suspeito, com a ajuda de mais dois polícias que foram em seu auxílio”, tendo o alegado agressor resistido aos agentes “com força extrema e tentando colocar-se em fuga”.

O homem foi algemado e transportado sob detenção para a esquadra da PSP de Leiria.

Segundo a PSP, o suspeito é motorista de profissão, está desempregado e é reincidente na prática de crimes da mesma natureza.

Será presente hoje, ao juiz de instrução criminal do Tribunal de Leiria para aplicação da correspondente medida de coação.