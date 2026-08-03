Homem detido à porta da esquadra de Leiria por agredir companheira na presença do filho de dois anos

Agência Lusa , TFR
Há 33 min
PSP
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Segundo a PSP, o suspeito é motorista de profissão, está desempregado e é reincidente na prática de crimes de violência doméstica

Um homem de 28 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública à porta da esquadra de Leiria por suspeita da prática de um crime de violência doméstica contra a companheira, informou esta segunda-feira aquela força policial.

A detenção ocorreu no sábado, em flagrante delito, quando o agente que se encontrava de serviço no interior da esquadra acorreu junto do suspeito, ao aperceber-se de uma altercação de ordem no exterior do Comando Distrital de Leiria, refere a PSP numa nota de imprensa.

Ao chegar ao local, o polícia deparou-se com um “homem ensanguentado, aos murros ao para-brisas da viatura onde se encontrava a vítima”, de 26 anos e o filho de ambos, de 2 anos.

O agente “lançou-se sobre o suspeito, com a ajuda de mais dois polícias que foram em seu auxílio”, tendo o alegado agressor resistido aos agentes “com força extrema e tentando colocar-se em fuga”.

O homem foi algemado e transportado sob detenção para a esquadra da PSP de Leiria.

Segundo a PSP, o suspeito é motorista de profissão, está desempregado e é reincidente na prática de crimes da mesma natureza.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Será presente hoje, ao juiz de instrução criminal do Tribunal de Leiria para aplicação da correspondente medida de coação.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Violência Doméstica Detido Esquadra Leiria Agressão
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Jovem detido por causar incêndio florestal com motorroçadora em Celorico da Beira

Há 32 min

Homem detido à porta da esquadra de Leiria por agredir companheira na presença do filho de dois anos

Há 33 min

Homem de 22 anos baleado com quatro tiros na Amadora. Suspeito foi detido

Há 2h e 19min

Agrediu a mulher de 50 anos em plena via pública em Évora até a PSP chegar

Há 3h e 7min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Motociclista morre após colisão com camião na Ponte 25 de Abril. Trânsito esteve cortado

Ontem às 19:37

Avião da TAP que ia para Boston obrigado a divergir para os Açores após declarar emergência

Ontem às 17:06

Menino de dois anos encontrado com vida após várias horas desaparecido em Vila Franca de Xira

Hoje às 08:23

Duas irmãs americanas ficaram hospedadas num pitoresco B&B inglês. O drama começou quando a chave do quarto se partiu

Ontem às 09:00

Começou a viajar sozinha aos 13 anos e já visitou quase todos os países do mundo

1 ago, 11:00

"Tenho muito mais vida aqui": sem dinheiro para aproveitar a vida nos EUA, Paula mudou-se para Portugal

1 ago, 09:00

Aproveite o verão: segunda-feira já chove

1 ago, 19:33

Bebé de 14 meses atropelado por familiar fica em estado grave

Ontem às 09:16

Gasóleo sobe, gasolina desce: o preço dos combustíveis na próxima semana

31 jul, 11:18

Vacinas, covid-19 e a quinta emenda mais de 100 vezes: Fauci foi ouvido e pode acabar acusado de desacato

30 jul, 11:03

Três mulheres furtam supermercado no Porto e agridem funcionária para fugir

Hoje às 08:34

O novo desafio dos millennials: fazer com que os monovolumes voltem a ser fixes

Ontem às 16:00