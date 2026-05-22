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PSP recebeu mais de 3.700 denúncias de violência doméstica e deteve 433 pessoas desde o início do ano

Agência Lusa , TFR
Há 51 min
Violência no namoro (Pexels)
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A PSP indica também que, no primeiro trimestre, foram apreendidas 99 armas no contexto de ocorrências de violência doméstica, entre as quais 38 armas de fogo e 30 armas brancas

A PSP registou 3.725 denúncias de violência doméstica e deteve 433 pessoas no primeiro trimestre do ano, um ligeiro aumento em relação ao mesmo período de 2025, revelou esta sexta-feira aquela polícia, avançando que apreendeu 99 armas neste contexto.

Numa nota enviada à Lusa, a Polícia de Segurança Pública especifica que, entre janeiro e março, registou 3.725 ocorrências de violência doméstica, mais 104 do que em igual período de 2025, quando chegou a esta polícia 3.621 denúncias.

Aquela força de segurança avança também que deteve 433 pessoas durante aquele período, mais 31 do que nos mesmos meses de 2025, quando foram detidas 402 por violência doméstica.

A PSP indica também que, no primeiro trimestre, foram apreendidas 99 armas no contexto de ocorrências de violência doméstica, entre as quais 38 armas de fogo e 30 armas brancas.

No mesmo período, a polícia executou igualmente um conjunto de medidas de proteção às vítimas de violência doméstica, nomeadamente 4.871 contactos periódicos com vítimas, 4.765 ações policiais de avaliação de risco, 3.450 reforços com orientações de proteção pessoal, 2.083 reforços com transmissão de informação sobre recursos de apoio e 1.163 propostas ao Ministério Público de aplicação de medidas de coação.

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A PSP realizou ainda 1.151 ações de reforço de patrulhamento junto do local da ocorrência do crime de violência doméstica, residência da vítima ou local de trabalho e sinalizou 987 crianças junto da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ).

No âmbito do combate à violência doméstica e violência no namoro, a PSP desenvolveu também, entre janeiro e março, 952 ações de sensibilização e 67 ações de formação dirigidas aos seus elementos policiais nesta área específica.

Desde 2006 que a PSP dispõe de uma estratégia específica para o combate à violência doméstica, assente no policiamento de proximidade, na investigação criminal e na proteção das vítimas.

Atualmente, esta resposta especializada conta com polícias de investigação criminal especializados neste matéria, bem como 251 polícias afetos às Equipas de Proximidade e Apoio à Vítima (EPAV), 121 polícias das Equipas Mistas de Escola Segura e Apoio à Vítima (EMESAV), 31 Estruturas Especializadas de Atendimento Policial a Vítimas de Violência Doméstica (EAPVVD) e 121 polícias afetos a estas estruturas.

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Segundo a PSP, estas estruturas garantem "um atendimento reservado, especializado e humanizado, assegurando que todas as situações sinalizadas são objeto de avaliação de risco e que as medidas de proteção adequadas são adotadas com a maior brevidade possível".

Na nota, a PSP recorda que a violência doméstica é um crime público, podendo a denúncia ser efetuada pela própria vítima ou por qualquer cidadão numa esquadra ou através do endereço eletrónico violenciadomestica@psp.pt.

A polícia refere ainda que este crime pode assumir diversas formas — física, psicológica, emocional, sexual, económica ou digital —, sendo essencial a denúncia precoce para prevenir a escalada da violência.

 

CMP // ZO

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Temas: Violência doméstica Denúncias PSP Detenções
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