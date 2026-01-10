PSP detém homem de 45 anos por violência doméstica e apreende faca com que ameaçava a vítima

Agência Lusa , MP
Há 2h e 13min
PSP (Lusa)

Suspeito já estava sujeito a meios de vigilância eletrónicos como fruto do mesmo processo

Um homem de 45 anos foi detido no cumprimento de um mandado de detenção por um crime de violência doméstica, encontrando-se já em prisão preventiva, divulgou este sábado a PSP, que apreendeu a faca com que ameaçava a vítima.

Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, a detenção ocorreu na segunda-feira através da Divisão de Policial da Amadora, que deu ainda cumprimento a um mandado de busca e apreensão, tendo sido apreendida uma faca “com a qual a vítima já havia sido ameaçada”.

O homem, de acordo com a PSP, já se encontrava com uma medida de coação aplicada por ter sido detido anteriormente neste mesmo processo, “estando sujeito a meios de vigilância eletrónicos”.

Temas: Violência doméstica Crime PSP Vítima Detenção

